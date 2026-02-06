承認謊稱合資格獲發香港車牌 28歲青年判囚3個月 官指案情嚴重不適合緩刑

廉政公署早前起訴多名南亞裔男子串謀詐騙罪，指他們涉嫌向運輸署虛報合資格獲發香港駕駛執照，即他們持有認可的外國駕駛執照，可豁免參加本地駕駛考試。其中28歲店舖助理今於東區裁判法院承認一項串謀詐騙罪，被判入獄3個月。主任裁判官張志偉表示案情嚴重，被告透過與他人串謀而獲得本應不能獲得的駕駛執照，為其他道路使用者帶來危險，緩刑及社會服務令並不適合。

不同被告均由中間人購入虛假外國駕照

張官判刑時指，認罪被告米高SINGH DAWINDER DIP選擇從事外賣員工作，他大可轉行。張官認為被告與他人串謀以獲得虛假駕駛執照，而被告從此有資格在港駕駛，縱使無證據顯示被告之後曾駕駛，被告亦有意參加駕駛複習課程，他仍然是獲得了本不應獲取的資格，將其他道路使用者置於風險之中。

張官進一步提到，廉署一舉起訴多人涉及同類事件，雖然無顯示涉及組織犯罪，但反映不同被告均從一名中間人獲取虛假駕駛執照，而該名中間人一直出售相關虛假文件。因此張官認為案情嚴重，緩刑及社會服務令並不適合。控方指運輸署數據顯示，被告在獲得涉案駕駛執照後無涉及任何交通事故，故以入獄4個半月作量刑起點，經認罪扣減後判處監禁3個月。

Khan Mushed的案件押後至下月，待辯方索取文件及提供法律意見後再訊。汪旭峰攝

求情指辛勤工作只因錯信損友而犯案

辯方求情指被告於香港出生，有中六學歷，過往無案底。被告畢業後於機場從事行李保管，疫情爆發導致失業，被告於是改從事外賣員。他以「步兵」或踩單車方式工作，惟因身體孱弱而感吃力，亦擔心道路危險故導致收入不穩。

被告曾於2021年報考駕駛執照但不及格，辯方直言被告愚蠢地聽從朋友建議，從中間人取得涉案駕駛執照，而該執照並非免費，被告需在工作後支付8千元。辯方強調被告從未駕駛，亦因缺乏信心而打算參與駕駛複習課程，被捕後被告即時承認犯案，願意向廉署提供協助以展示悔意。辯方形容被告辛勤工作，只因錯信損友而犯案，冀法庭輕判。

另案被告續保釋至3月再訊

28歲被告米高SINGH DAWINDER DIP，報稱店舖助理，承認於2022年10月21日至2023年7月20日於香港，與名為「Yavar」的人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱被告符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

另案同樣被廉署起訴串謀詐騙罪的21歲建築工人Khan Mushed，張官押後該案件至3月24日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。期間Khan Mushed續獲准保釋。

案件編號：ESCC3003, 3004/2025

法庭記者：雷璟怡