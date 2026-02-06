Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘焯鴻涉當街襲擊九龍城廣場業主等兩人 被控普通襲擊罪3.27再訊

更新時間：12:10 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:10 2026-02-06 HKT

中科監察主席潘焯鴻涉嫌去年7月在九龍城廣場內，襲擊商場男業主及女子，被控兩項普通襲擊罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，潘焯鴻庭上欲否認控罪，惟控方需時向律政司索取法律意見，申請押後至3月27日再訊，獲裁判官陳志輝批准，期間潘焯鴻准以800元保釋及不得接觸證人等。潘焯鴻散庭後與旁聽人士起爭執，「手指指」針鋒相對。

56歲被告潘焯鴻，報稱商人，被控兩項普通襲擊罪。控罪指潘焯鴻於2025年7月28日，在九龍城廣場4樓某店舖外襲擊男子鄒建平及女子蘇詠彤。

案件編號：KCCC404/2026
法庭記者：黃巧兒

