地盤禁煙｜工人違規擬罰承建商40萬 建造商會批不公：有機會影響日後投標

在大埔宏福苑火災後，政府計劃立法規定在地盤實施全面禁煙，違反的總承建商或分判商（即大判及二判），最高可罰款達40萬元。建造商會會長廖聖鵬今早(6日)在電台節目表示，違規吸煙的工人僅處以定額罰款，卻讓負有監督責任的承建商可能面臨高達40萬元的巨額罰款及其他嚴重後果，批評罰則過重，建議應直接將地盤納入現行《吸煙（公眾衞生）條例》的規管範圍。

支持地盤禁煙 反對不公罰則

對於政府計劃在地盤實施全面禁煙，並建議向違規吸煙的工人罰款3,000元，而承建商最高可被罰款40萬。廖聖鵬強調絕對支持地盤全面禁煙，但在罰則則有些保留；他認為吸煙屬個人行為，現時建議作出行為的個人「輕輕帶過」，卻對負責監督者處以嚴厲懲罰 ，「喺巴士站吸煙，不會告巴士公司」，執行上形成不公，同時前線人員執行上亦相對困難。

廖聖鵬指根據現建議，承建商除了可能面臨巨額罰款，更會因觸犯《建築地盤（安全）規例》而影響日後投標機會，甚至負責的獲授權人（AS）在續牌時也可能受牽連，最嚴重的是可以停牌。

廖聖鵬建議，最簡單直接的解決方法是將整座建築地盤納入現行《吸煙（公眾衞生）條例》的規管範圍，正如地盤寫字樓已依例禁煙一樣。他補充，許多會員公司近月已雷厲風行執行禁煙，工人的反彈聲音不強，證明業界有能力在合理法規下執行政策，無需對監管者施以過嚴的懲罰。

相關新聞：

地盤禁煙｜工人違規擬罰承建商40萬 業界轟不公：巴士站有人食煙都唔會告巴士公司啦

地盤禁煙｜工友不滿罰款15萬太極端 政府擬改定額罰款3000元 勞福局：與公眾地方吸煙罰則看齊

地盤禁煙｜擬改定額罰款3000元 勞工處：劃一罰則工友更易適應 目標上半年呈交立法會

香港建造商會最新調查顯示，業界對未來一至兩年的短期營商環境信心偏弱，但對中長期前景則抱持穩定樂觀的看法。廖聖鵬指香港建造商會自2017年起，每年委託學術機構進行「建造業營商指數」問卷調查。廖聖鵬會長引述最新結果，會員對短期有較大關注，中期及長期比較樂觀。數據反映業界普遍對短期經營環境感到憂慮，但對中長期發展趨勢則較為樂觀。他特別提到，會員對香港未來的政治環境觀感正面，給予7.2分的高分，反映了業界對特區政府的施政方向和領導能力有整體信心。

樓宇建設銳減成短期最大挑戰

對於短期前景的悲觀情緒，廖聖鵬分析指，在樓宇建設方面，過去數年房地產市道低迷，手頭上的項目已陸續起貨，新的項目比較少，預計建築署今年亦只有兩個樓宇建設項目；在基建方面則相反，政府對基建的持續投入每年約1,200億元的基建開支，以及北部都會區、大學城等長遠發展藍圖，將為行業帶來穩定工程量。他又指一個物業發展由規劃到落成需時五至七年，因此業界預期在中長期，隨著私人市場回暖及大型基建啟動，工程量將會增加。

相關新聞：

建造商會調查：業界短期前景信心偏弱 憂工程量不足與資金周轉雙重夾擊