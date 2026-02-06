每日雜誌｜產地效期不明 寵物零食規管不足 寵主指「毛孩」食用後不適 律師籲保留證據助追究

本港「寵物經濟」發展蓬勃，坊間出現不少標榜「香港製造」或「香港品牌」的寵物零食，惟當中安全缺乏監管，有寵物主人反映「毛孩」食用相關產品後不適。記者日前到寵物節觀察，發現部分本地品牌的凍乾產品包裝未有清楚標示產地、工廠地址、有效日期等基本資料。有獸醫提醒，處理不當的凍乾有機會滋生細菌，寵主若發現異常應立即求醫。漁護署預計於今年第二季推出食品安全指引，有律師建議，消費者購買產品時，應盡可能查詢更多資料，亦要保留實物證據，一旦發生意外方可追究責任及索償。

飼養寵物的人數近年不斷上升，帶動寵物食品市場。

每年舉辦的香港寵物節向來是寵物界盛事，吸引大批寵主進場。記者早前到現場觀察，發現場內至少有7個聲稱「香港製造」、「香港品牌」或「自家製」的本地寵物食品品牌，其售賣的凍乾產品包裝上資訊貧乏，沒有列明產地、廠房地址、生產及有效日期等資料。

現場所見，有本地品牌的凍乾產品僅以透明袋密封，封面貼紙只印了「香港製造」、品牌名稱、聯絡電話及其社交平台帳戶，沒有標示任何產地或有效期等。記者搜尋該品牌的社交平台，卻發現其帖文數量為零，亦無任何產品資訊，追蹤者僅1人。

有本地品牌凍乾的包裝沒有提供產地、生產及有效日期等基本資料。

其中一個本地品牌的社交平台帳戶僅1人追蹤，亦沒有任何關於產品的資料。 Instagram截圖

有標榜「自設廠房」實設內地

此外，有品牌的產品包裝寫上日文，印有「品質監控及加工地：香港」的字樣，並標示由某株式會社監製，與日本一公司同名。品牌網站上有相關連結至上述株式會社網站，惟記者多番嘗試皆未能進入。記者其後將其產品條碼在網上檢索，顯示為一間日本化學工業公司，未能確定該條碼是否僅為品牌自用，而非國際條碼。

有品牌的產品包裝寫上日文，並標示由某株式會社監製。

另有本地品牌標榜「自設廠房」，記者查詢廠房地址時，職員稱廠房位於內地，強調符合出口標準。另一間聲稱「香港製造」的品牌，被追問廠房具體地址或生產環境照片時，商家以不便透露為由拒絕，只稱廠房位於屯門及大埔。

寵物凍乾產品眾多，惟有寵主反映，家中「毛孩」曾進食同類商品後出現不適，認為缺乏保障。養貓的方小姐表示，家中貓隻曾食用朋友贈送的鴨肝凍乾後出現腹瀉，亦試過進食聲稱美國製造的貓糧後同樣不適，懷疑與色素過多有關。她期望商家能清楚標示產地及製造商資料，並提供相關食物安全認證。

另一寵主蔡小姐認為，現行規管力度不足，消費者難以得知商家實際持有何種生產牌照，「香港很少品牌有廠房，規模也不大，多數只是擺市集，始終會有點擔心。」

非牟利獸醫服務協會獸醫黃子恩表示，凍乾或風乾均無法完全消滅細菌，如常見於家禽或豬肉等的沙門氏菌或李斯特菌，當寵主餵食時加水，細菌或會重新生長；寵物若感染沙門氏菌，或引致腹瀉、食欲不振及脫水等症狀。

有獸醫指，凍乾或風乾生肉均無法完全消滅細菌。

他續指，刀具不乾淨、包裝不善導致受潮或氧化，亦會滋生細菌，進而引發腸胃炎或食物中毒。他指，近年一直有寵物因進食零食不適而求診的個案，提醒寵主應留意寵物的排便、食欲及精神狀態，發現異常應立即停餵求醫。

有獸醫提醒，若寵物進食受污染的凍乾，可能會出現腹瀉、食慾不振及脫水等症狀。

漁護署擬第二季發布食安指引

過去11年，本港僅錄得2宗因產品問題而需回收寵物食品的個案。消費者委員會回覆指，過去2年共接獲14宗有關寵物零食的投訴，其中貨品質素及送貨或服務延誤各佔4宗；3宗涉及本地品牌，9宗為外國品牌，以及2宗未透露產地。

現時香港並無針對寵物食品標籤或產地的法例，大律師陸偉雄指出，相關商業行為主要受《商品說明條例》規管。根據該條例，任何商戶在營商過程中提供虛假或誤導性的商品說明，無論關乎品質或產地來源，均屬違法。海關表示，由2023年至2025年共接獲45宗相關舉報，經調查後未發現違例。

漁護署去年提出擬訂寵物食品安全指引，涵蓋安全生產、食品標籤及儲存指引，供業界參考，預計今年第二季正式發布。

翻查資料，歐盟及日本均就寵物食品設有監管制度。歐盟將寵物食品納入動物飼料規管制度內，旨在確保飼料不會危害人類或動物健康，亦不會損害環境。制度涵蓋飼料衛生、在動物營養素中使用添加劑、飼料中是否含有不良物質，以及產品的標籤等。

日本則是全球首個為寵物食品設立專門法例的地區，其《寵物食品安全法》要求業者事前申報，並備存詳細帳簿，記錄食品名稱、製造及數量等資料，保存最少2年以供查核。當局亦委託「農林水產消費安全技術中心」，定期對飼料、寵物食品及添加物進行檢驗。

議員籲加快推指引回收問題食品

立法會議員陳克勤表示，現時市面寵物食品越來越多，且不少透過網店銷售，規管確有困難。他建議參考人類食品的規管模式，要求寵物食品必須清楚標示基本資料，包括食物名稱、成分表、最佳食用日期、儲存方式及製造商資料；一旦出現問題，亦便於追蹤來源。他希望當局加快推出指引，並定期檢視執行情況，公開有問題食品的名單，並回收相關食品。

立法會議員陳克勤希望當局加快推出指引，並定期檢視執行情況。

立法會前議員兼律師江玉歡同樣認為，目前寵物食品的規管相對寬鬆。她提醒消費者遇到問題時不應只拍照留證，因單憑照片難以證明異物確實來自該包裝，正確做法是完整保留產品包裝及相關證據，並即時向商家反映；若商戶拒絕處理，則可向消委會求助。

立法會前議員兼律師江玉歡建議，政府應建立投訴機制與最低標準，以保障消費者的權益。

她呼籲政府在發展「寵物經濟」的同時，應同步加強產業規範。她指出，寵物食品的價格有時比人類零食更昂貴，且涉及龐大的消費市場，政府應主動建立投訴機制與最低標準，以保障消費者的權益。

陸偉雄補充，若日後發現寵物食品指引不足或業界未能遵從，可再透過討論修訂指引內容；只有在情況嚴重惡化下，才有需要考慮立法。他同時指出，政府亦應加強宣傳及教育，提升市民及從業者的責任意識。

他建議市民購買寵物食品時應主動向商家查詢產品資料，並保留交易紀錄，以便在寵物出現不適時，進行民事索償及追究責任。

大律師陸偉雄表示，立法是最後的手段，現階段應優先考慮推出寵物食品安全指引及宣傳教育。

鴨肉凍乾驚現「爪狀」異物 涉事品牌指無確切結論

近月，社交平台流傳一宗涉及本地寵物凍乾食品的安全爭議。有狗主稱經群組團購某本地品牌的鴨肉凍乾，驚見包裝內藏有疑似「爪狀」異物。涉事品牌回覆本報指，由於未能取得實物樣本，調查存在一定限制，難以作出確切結論。

事主A小姐（化名）向本報表示，通過狗主群組團購買入相關寵物凍乾，由於首次購買時並無異常，故去年5月回購。她指，一向有在餵食前檢查的習慣，事發當日舀出凍乾時，發現一塊形狀異常的物體，可清楚辨認出爪及腳趾，與鴨肉凍乾不同。她隨即拍照留證，並透過社交平台私訊聯絡商家。

狗主A小姐在去年購買的一袋本地品牌鴨肉凍乾中，發現形狀異常的物體。 受訪者提供

A小姐表示，商家當時要求她提供產品的生產日期，但包裝上並未清楚標示。她指，該包凍乾已被狗隻食用大半，對健康風險感到憂慮。商家曾提出賠償或贈送新品，惟她指對品牌失去信心，因此拒絕，僅要求查清異物為何。她稱，由於擔心衛生問題，最終棄置異物，只保留照片紀錄，並在溝通未果後選擇公開事件，提醒其他寵物主人提高警覺。

涉事品牌負責人劉小姐回覆本報指，公司一直重視產品品質及品牌聲譽，自發加強品質監控，如添置異物檢測設備等。對於異物疑雲，她表示因未能取得實物樣本，調查工作受限，難以定論，只能查證為「曾有供應商生產過鱷魚爪寵物凍乾零食」，不排除生產過程中交叉混入鱷魚爪部的可能性。

該品牌早前發表聲明指，隨着市場增長，引入台灣及泰國工廠參與聯合生產，但強調產品的核心配方研發、關鍵技術標準制訂及全程品質安全監控，仍由香港總部主導實施，為避免任何可能的認知歧義，已主動將新版產品包裝的標識由「香港製造」調整為「香港產品」。

每日雜誌組