鼠患｜食環署加強巡查逾250間新鮮糧食店 提47宗檢控作101次口頭警告

社會
更新時間：15:24 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:24 2026-02-05 HKT

食物環境衞生署發言人今日（5日）表示，針對近期巡查發現部分售賣鮮肉的新鮮糧食店有衞生欠佳的狀況，並在處理、貯存和存放鮮肉方面欠妥，因而增加鼠患風險，食環署過去3日（2至4日）派員在全港各區採取特別行動，加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊相關違規情況，以減低公共衞生風險。

巡查重點6項  包括鮮肉處理是否符合衞生要求等

今次特別行動中，食環署人員巡查的重點包括：（一）鮮肉及其他食物的處理、貯存和掩蓋是否符合衞生要求；（二）垃圾、食物殘渣和污水有否妥善收集、貯存和棄置；（三）後巷及處所後勤位置有否不當存放雜物、用具或貨物，形成鼠類藏匿點；（四）處所有否結構性缺失（例如孔洞、罅隙或渠管破損）使鼠類容易進出；（五）處所是否備有並落實有效的防治蟲鼠措施；以及（六）處所的整體衞生狀況是否合乎標準。就上述各方面出現的違規情況，食環署人員共向相關新鮮糧食店提出47宗檢控，並作出101次口頭警告／勸喻。

針對近期巡查發現部分售賣鮮肉的新鮮糧食店衞生欠佳，增加鼠患風險，食環署過去3日派員在全港各區採取特別巡查行動。資料圖片
發言人指出，如經營者未有妥善管理食物業處所及注意上述各重點，會為鼠類提供食物來源和藏匿地方，增加鼠患風險，影響環境衞生，並對食物安全構成威脅。

發言人強調，食環署會繼續在全港各區加強巡查，並會按《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其附屬法例對違規情況嚴厲執法。

食環署上月突擊巡查土瓜灣落山道「金寶肉食公司」時發現該店因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，飭令該新鮮糧食店暫時封閉，必須糾正問題方可重開。

　

