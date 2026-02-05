Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅山半島72號屋涉違例僭建 屋主夫婦被控共14張傳票 押後4月訊

社會
更新時間：15:16 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:16 2026-02-05 HKT

大潭白筆山道紅山半島2023年9月發生山泥傾瀉事件，屋宇署及地政總署調查揭發多個物業涉及違例僭建。其中紅山半島72號獨立屋涉於多個樓層違例僭建，並疑於主人房樓層下加建一個延伸至花園的搭建物及拆除部分擋土牆。屋主夫婦被屋宇署控告共14張傳票控罪，案件今於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，經控辯雙方商討後，押後案件至4月30日再訊。

被告為Anthony John Steains及Petrina Anne Steains，2人各被控7項「明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程」傳票控罪。

傳票指，有人提出告發，指被告身為白筆山道18號紅山半島72號洋房的擁有人，於2011年5月31日至2013年1月2日期間，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，而在上述房屋展開或進行建築工程，包括在入口樓層的平台、客廳樓層外牆、睡房樓層平台及主人睡房樓層加建搭建物，及在主人睡房樓層下加建1個搭建物伸越至花園，並在上搭建物之上加建搭建物，及拆除部份擋土牆。

案件編號：ESS20905-20918/2024
法庭記者：王仁昌

