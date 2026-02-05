宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（5日）上午在中環愛丁堡廣場展城館3樓舉行指示會議，會議開放予公眾人士旁聽。有出席會議的宏福苑居民會後表示，希望可以知道大火及維修成本高昂的原因，但對委員會需時9個月才完成調查需則表示時間過長、亦有出席人士認為聽證會報名程序對長者不友善，建議開放電話報名，以便更多受災、民眾參與。

宏仁閣居民：大把樓舊過我地，點解要我哋維修呢？

現時已入住港島區過渡性房屋的宏仁閣居民張小姐表示，申請聽證會流程過於複雜深奧，對年長居民尤其困難，建議以直播形式讓公眾觀看，她坦言現時居住條件不理想，並對其精神及工作均造成影響。

張小姐回溯從大廈維修開始的經歷，質疑「間屋都唔舊，大把樓都舊過我地，點解要我哋維修呢？」直言：「我由頭到尾都不知道發生了什麼事，現在還搞成這樣。」被問及誰需負最大責任，她直接點名「當然是林鄭月娥啦，邊個話要大維修？」她直言對調查委員會的信心不大，稱「目標係想俾返間屋我，其實我理唔到太多，俾返正常生活我。」

宏福苑居民認為調查須9個月時間太長 籲政府加強監管

另一位宏福苑居民陳小姐（化名）表示，過去曾向相關部門投訴未獲回應，呼籲政府事前加強監管，期望透過調查釐清各部門責任，避免同類事件再發生。她又認為聽證會報名程序對長者不友善，建議開放電話報名，以便更多受災民眾參與。

對於政府預計需九個月完成調查報告，陳小姐認為時間過長，直言「試想你是其中一個居民，無端端有一天火災你回不到家，你會不會想九個月後才回家呢？這個家其實是他們幾十年來他們的心血來的。」她建議政府以更人性化方式處理，例如以無人機拍攝家園狀況，或協助取回具紀念價值的物品。

至於政府擬於新年前公布收購業權及安排居民選購居屋或自置居所，陳小姐認為，居民多數希望原區安置，若不可行則優先考慮鄰近社區如廣福邨，因不少居民為長者，遷移至偏遠地區將造成不便。她強調，居民訴求重點是「返家」而非金錢補償，目前身心均受影響，盼政府正視。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒