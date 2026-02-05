Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜獨立委員會：對火災成因、結構性問題已有相當了解 形容「不可接受」 證據將披露

社會
更新時間：10:23 2026-02-05 HKT
發佈時間：10:23 2026-02-05 HKT

大埔宏福苑火災造成百多人死亡，獨立委員會今日（5日）上午在中環愛丁堡廣場展城館3樓舉行指示會議。今次指示會議開放予公眾人士旁聽。代表委員會的資深大律師杜淦堃表示，過去一個月，不同政府部門及相關機構為委員會提供非常多文件及關鍵線索，相關證據需要在日後的聆訊向公眾披露及解釋。他透露綜合目前分析，對火災成因及結構性問題有相當了解，形容是既不可接受，亦不容忽視。

宏福苑大火｜會前眾人為死難者默哀

《星島》記者早上到現場觀察，目前最少有35名人士到場旁聽。指示會議上午10時開始。正式開始前，委員會主席、法官陸啟康表示，希望就今次事件的死難者默哀1分鐘。他其後表示，委員會計劃在3月19日進行聽證會。

法官陸啟康表示，獨立委員會主要的職權範圍有二，包括就大埔宏福苑起火、火勢蔓延和造成人命傷亡及財產損毀，審視成因和導致火災的情由；有關的樓宇維修工程的施工要求標準、日常維護制度是否足夠；現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效；各環節的監管人員（包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商的角色和責任；上述問題的責任。

他又指，委員會亦會審視有關工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突，不當的合謀串連等系統性問題，以及有關工程是否涉貪圍標，違規招標的問題。

相關新聞：宏福苑五級火｜獨立委員會2.5中環展城館舉行指示會議 開放公眾旁聽

有意出席人士要2.12前提交書面申請

法官陸啟康表示，聽證會將於3月19日上午10時同一地點舉行，聽證會將持續於星期一至五舉行，時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，有意出席人士要在2月12日前提交書面申請。委員會已陸續收到政府部門提交的文件，現正進行分析，他提到委員會在本月15日分別到竹棚及金屬棚架的地盤視察。

他指，了解公眾對委員會的工作有很高期望，現階段不排除任何可能性，包括向行政長官提出設立法定調查委員會；又說聽證會應儘量向公眾公開，並必須向受查的一方公平。

杜淦堃：已檢視一系列結構性問題  「既不可接受亦不容忽視」

代表委員會的資深大律師杜淦堃表示，過去一個月，不同政府部門及相關機構為委員會提供非常多文件及關鍵線索，認為相關證據需要在日後的聆訊向公眾披露及解釋，呼籲相關政府部門及人士毫無保留向委員會提供資料。他透露綜合目前分析，已檢視一系列結構性問題，形容是既不可接受，亦不容忽視。

陸啟康：不會處理針對政府官員的懲處

法官陸啟康表示，委員會不會處理個別人士的法律問題，以及針對政府官員的懲處，他形容要在9個月內完成工作有挑戰性，但團隊會盡力做好。

他又指，聽證會會開放予公眾人士，如認為相關證據不應公開，可提出在不公開情况下舉行該節會議，委員會亦可遮蓋文件冊部分內容。有意參與者可於2月12日或之前申請，獲批者須於2月23日或之前以電郵向委員會秘書處提交證人供詞。

法官陸啟康表示，聽證會將持續進行，但委員會可不時按需要考慮押後聽證會。會議以廣東話進行，現場設有普通話和英文即時傳譯。委員會將決定在聽證會中作出口供證供的先後次序，聽證會亦會安排即時謄寫服務，但要在2月27日前向委員會秘書處提出書面申請。

指示會議在11時28分結束，政府代表資深大律師孫靖乾表示，將代表房屋局、警方、消防處、民政事務總署等政府部門發言。

現場不得攝影、錄音或直播

現場擺設過百張座椅，椅背貼有「不准攝影、錄影、錄音或直播」字句紙張。

根據今次會議的座位表，今次會議除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權及獨立委員會代表律師外，亦有三名政府代表大律師，包括陸栩然、孫靖乾、劉逸沖；代表市建局的資深大律師呂世杰、大律師阮文耀；兩名置邦物業管理有限公司代表大律師，以及兩名代表黃俠然的代表律師。

另外，律政司、競爭事務委員會、廉政公署亦有派員出席。委員會早前分別委任資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、馮天榮，為代表大律師，另外亦委任羅文錦律師樓為代表律師。

記者：黃子龍
攝影：劉駿軒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
8小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
5小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
2小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
7小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
2小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
10小時前