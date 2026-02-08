漁護署偵緝犬隊3年破59案 即場示範查旅客行李無失手 署方籲勿誤購瀕危物種入境

農曆新年將至，漁護署提醒市民切勿攜帶或網購受管制瀕危物種入境，署方會於陸路邊境管制站和機場使用檢疫偵緝犬，進行檢查，偵緝犬隊同時執行宣傳任務，向公眾傳遞打擊動物走私訊息。署方又安排偵緝犬進行日常訓練示範，包括模擬篩查貨車、旅客行李，皆成功完成任務。漁護署同時呼籲勿誤購瀕危物種製品，常見物品包括花旗參、蘭花等。

偵緝犬隊三年破59案 參與逾150場宣傳講座

為加強預防動物非法進口，檢疫偵緝犬計劃於2008年成立，於陸路邊境管制站和機場進行檢驗，包括嗅查走私動物及禽鳥。偵緝犬隊亦肩負宣傳教育任務，包括到學校舉辦講座，透過小冊子、網站等宣傳打擊走私訊息。

現時檢疫偵緝犬隊有8位成員，位於設有狗房和訓練場的打鼓嶺行動中心。領犬員和偵緝犬需接受約4個月特定訓練，讓犬隻認識貓、狗、兔子、雀鳥等「目標動物」的氣味，偵緝犬發現目標時會立即坐下。通過基本評核及訓練後，牠們會到邊境管制站和機場等地進行實地訓練。

無許可證輸入動物進口香港 最高罰5萬囚一年

漁護署表示，從2023年至2025年12月，偵緝犬協助破獲59宗案件，並參與超過150場講座及宣傳活動。當局提醒市民，根據《狂犬病條例》第421章及《公眾衛生（動物及禽鳥）條例》第139章，在沒有許可證的情況下輸入動物進口香港即屬犯罪，最高可被判罰款5萬元及監禁一年。

領犬員Raymond指，偵緝犬在繁忙環境中工作，性格需友善冷靜，認為拉布拉多犬和比格犬比較適合，因溫馴友善、嗅覺靈敏，能有效偵測目標物品，且廣受市民歡迎。他表示，偵緝犬退休年齡主要取決於體格及工作能力，一般約8歲左右進行評估，並作決定。

漁護署獸醫師（進出口）賴慧明表示，使用偵緝犬進行篩查是國際認可做法，且市民接受程度較高。她指漁護署會與海關展開聯合行動，不定時前往各口岸進行檢查；為免公眾預先知悉行動時間，巡查並無固定規律。

緝犬隊示範四項訓練 模擬貨車、旅客篩查情況

檢疫偵緝犬隊即場進行四種訓練示範，首項為「轉盤訓練」，偵緝犬須從4個鐵罐中，準確嗅出藏有花旗參的目標。偵緝犬Harvey成功嗅聞並坐下示意，隨即獲食物獎勵。領犬員表示，設置多個空罐作為對照，可確保犬隻僅針對目標氣味作出反應，排除對鐵罐的習慣性回應。

第二項示範為「模擬貨車貨物搜查訓練」。貨車上貨物擺放位置高低不一，領犬員在搜查前須先確認環境安全，再指揮犬隻執行任務。當貨物堆疊過高、人員無法觸及時，領犬員會放鬆牽繩，指引偵緝犬攀上貨堆進行搜查。示範中，領犬員Raymond與拉布拉多犬Loki合作，在高處貨箱中成功找出預先藏匿的走私乾海馬。

第三項為「模擬旅客篩查訓練」。漁護署人員佈置通關場景並將目標物藏於行李中，由偵緝犬進行辨識。最後的「行李搜查訓練」同樣模擬了在行李中搜尋目標物的過程，偵緝犬Glen成功完成兩項任務。

花旗參、蘭花屬受管制 漁護署籲勿誤購瀕危物種製品

此外，漁護署瀕危物種保護主任（牌照事務）劉苑容提醒，臨近新年，市民外遊或網購時需特別留意，切勿購買或攜帶受管制瀕危物種及其製品。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人在無許可證下進出口瀕危物種，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。她呼籲市民在外地購買動植物產品前，應確認是否屬瀕危物種，切勿購買未能確定是否受管制產品，以免誤觸法例。

漁護署數據顯示，去年檢獲瀕危物種的個案宗數達561宗，常見物品包括花旗參、蘭花、乾海馬、沉香製品及魚翅等，其中涉及非法進口活生蘭花的個案達249宗。劉苑容指，近期從內地非法攜帶或網購蘭花入境的情況增加，僅今年1月至2月1日已錄得23宗個案。由於臨近新年，預計此類情況可能上升。為加強防範，當局將透過多種途徑展開宣傳教育，包括在往返口岸的巴士上刊登廣告、與海關合作派發宣傳單張，並在各口岸開展聯合執法行動。

記者：郭文卓

攝影：何健勇