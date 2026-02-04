迷策略率本港藏家團赴美 與網紅Logan Paul開箱極罕藏卡 見證全球最貴寶可夢卡拍賣 市場預估成交價逾7000萬元

國際知名拍賣平台 Goldin 將於香港時間2月16日聯同全球頂級網紅兼資深收藏家 Logan Paul，舉辦史上最受注目的寶可夢藏卡盛事。「MemeStrategy 迷策略」將率領首個香港藏家團遠赴美國 Goldin 總部，與 Logan Paul 及 Goldin 創辦人 Ken Goldin 開箱極罕有的1999年寶可夢藏卡，並一同現場見證全球最貴PSA 10「比卡超插畫家（Pikachu Illustrator）」藏卡的拍賣，市場預估成交價將突破7,000萬港元。

一同參與盛事的迷策略行政總裁陳展程表示，寶可夢藏卡不單是童年回憶載體，已演化為具國際認可的文化資產，兼備增值潛力與高流通性，今次率領一眾香港藏家，參與 Goldin 及 Logan Paul 舉辦的盛事，開箱之餘見證最貴藏卡拍賣，是希望與全球頂尖藏家建立聯繫、互相交流，推動香港卡界業務走向國際。

此次參與 Goldin 及 Logan Paul 聯袂舉辦的全球級盛事，不僅彰顯迷策略對收藏品資產化趨勢的前瞻佈局，更為香港藏家搭建直通國際頂級市場的橋樑，推動本地收藏文化與全球資本對話。

首支香港團隊參與 開箱極罕寶可夢藏卡

是次開箱所用之1999年寶可夢首版基礎擴充包遊戲卡（1st Edition Base Set Booster Box）屬頂級收藏品，盒內36包補充包早前經 Goldin 平台分拆拍賣，總成交額達138.7萬美元，單包成交價介乎3.3萬至4.5萬美元，堪稱寶可夢收藏史上最具話題性之開箱盛事之一。活動全程將於 Logan Paul 官方 YouTube 頻道及 Goldin 旗下多個官方平台同步直播，買家可即時見證其所購首版基礎擴充包遊戲卡由 Logan Paul 親手拆封之歷史時刻。

為提升藏品歷史價值，本次開箱所得之全部藏卡將即場送交權威鑑定機構 PSA 進行評級；凡獲評 PSA 10 之藏卡，更將特別加註「Logan Paul Break」紀念標記以認證其獨特性，為未來在二級市場流通提供清晰的溯源基礎。業界預期，若開出初代噴火龍、暴鯉龍或妙蛙花等稀有藏卡並獲高分評級，單卡價值有望突破六位數，甚至七位數美元，令每包開箱皆成打破市場紀錄之關鍵時刻。

全球最貴寶可夢藏卡拍賣 見證歷史時刻

同場焦點為 Logan Paul 持有之「比卡超插畫家」PSA 10 藏卡拍賣。該卡被公認為全球寶可夢藏卡金字塔頂端藏品，亦是目前全球唯一已知獲評 PSA Gem Mint 10 級別的藏卡。Logan Paul 於2022年以約527.5萬美元（約4,115.5萬港元）購入該卡，刷新當時的健力氏世界紀錄，成為「史上最昂貴寶可夢藏卡」。自今年1月開放競投以來，累計出價已超越原購入價，進入數百萬美元競逐階段，市場關注度持續升溫。

現時在 Goldin 上，連同買家佣金，該藏卡最新叫價高達632.4萬美元（約4,932.72萬港元）。國際權威預測市場平台 Polymarket 上，亦有預測此次拍賣的結果，截至香港時間2月3日18時30分，有86%預測最終成交價將超過700萬美元（約5,460萬港元），74%預測超過800萬美元（約6,240萬港元）， 56%預測超過1,000萬美元（約7,800萬港元），甚至有3%預測可達2,000萬 美元（約1.56億港元）。

「MemeStrategy 迷策略」團隊將在現場見證此歷史時刻。拍賣將於香港時間2月16日（星期一）11時進入結標階段，並設有延長競標機制，標前30分鐘內如有新出價，系統將自動延長競標時段，直至無新增出價為止；此機制勢必於全球直播中掀起多輪競投高潮。

Netflix 紀錄片系列《King of Collectibles: The Goldin Touch》詳細呈現了有關 Goldin 的收藏故事，並向全球觀眾揭示頂級藏品背後的交易藝術與文化價值。

全球藏卡市場持續發展 成受歡迎的另類投資資產

全球藏卡市場持續蓬勃發展，2024年市場規模達158億美元，預計2030年可達235億美元。據《華爾街日報》引用 Card Ladder 的數據顯示，寶可夢藏卡自2004年至今的價值累計飆升3,821%，遠超同期標普500指數483%的漲幅。 藏卡已從興趣愛好躍升為具投資價值的另類資產類別。

迷策略致力於深耕文化藏品市場，並以收藏卡為切入點。公司於2025年9月收購知名藏卡品牌 Grade10，並因應市場對於藏卡保障及更佳保存條件的需求日益增加，於今年1月與國際頂尖藝術品運輸與保管機構Crown Fine Art合作， 推出專為收藏家及卡商設計的高級藏卡保管服務「Grade10 保管庫」，入庫的藏卡會於 Solana 區塊鏈上的實體資產代幣化（RWA）系統作記錄，為藏卡提供資訊透明、可追溯及不可篡改的數字化認證。

直播活動詳情

內容：迷策略與Logan Paul開箱1999年寶可夢首版基礎擴充包遊戲卡，以及Logan Paul「比卡超插畫家」PSA 10 藏卡於Goldin結標，直擊全球最具價值寶可夢卡刷新紀錄

日期： 香港時間2026年2月16日（星期一）

時間： 香港時間10時開始；Logan Paul「比卡超插畫家」PSA 10 藏卡將於香港時間11時進入結標階段

地點： Goldin 總部（美國新澤西州倫尼米德）

直播平台： Logan Paul 官方 YouTube 頻道、Goldin 官方網站及社媒平台