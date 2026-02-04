香港國際機場「美獅美高梅高端雙城市候機樓」 於澳門正式啟用 機管局目標將城市候機樓增至50個

由香港國際機場與珠海機場攜手設立的「香港國際機場美獅美高梅城市候機樓」，今日（2月4日）於澳門正式投入服務，以高端雙城市候機樓模式打造，由美獅美高梅提供場地及完善的配套設施，並由香港中旅汽車負責跨境交通營運。香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，未來機場會繼續拓展多式聯運服務，目標於2027年將城市候機樓數目增加至50個，吸引更多大灣區旅客使用香港國際機場出行。

冀更多大灣區旅客使用香港國際機場出行

張李佳蕙指，香港國際機場多年深耕灣區，將多式聯運服務網絡，覆蓋灣區西岸的核心城市，再從內地進一步拓展至澳門市場。自港珠澳大橋開通以來，經香港國際機場出行的澳門旅客持續增加，高端城市候機樓的設立，將助機場拓展澳門高端客群，進一步提升與澳門的聯通。未來機場會繼續拓展多式聯運服務，目標於2027年將城市候機樓數目增加至50個，吸引更多大灣區旅客使用香港國際機場出行。

對吸引國際遊客延長停留時間起積極作用

美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事馮小峰致辭時表示，新候機樓把香港及珠海機場的值機服務直接延伸至美獅美高梅，讓賓客更高效接駁兩地機場，跨境出行更順暢，也進一步強化澳門作為區域樞紐的功能。這對吸引國際遊客、延長旅客停留時間具有積極作用，尤其是符合144或240小時過境免簽政策的旅客，以往或只是匆匆路過，如今因為值機更便捷，便能以更從容的步伐探索澳門，體驗中西融合的城市魅力。

提供多種跨境交通配套

「香港國際機場美獅美高梅城市候機樓」提供自助登記、實時航斑資訊查詢等服務，營運時間為每日早上9時至晚上6時30分。候機樓亦提供多種跨境交通配套，旅客可於約 90分鐘內經港珠澳大橋直達香港國際機場；亦可於約 60分鐘內經橫琴口岸接駁至珠海機場，為澳門及周邊地區旅客提供更便捷、多元且高效的航空出行選擇。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球