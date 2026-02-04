全港17個公眾街市空置率達三成以上 東區及葵青成「吉舖」重災區 一南區街市竟達100%
更新時間：13:36 2026-02-04 HKT
有立法會議員就街市出租及經營情況提出書面質詢，指不少為市民提供日常食品及必需品的公眾街市檔販面對加租壓力。環境及生態局局長謝展寰回覆指，因應市民的消費模式和對公眾街市需求轉變，食環署近年採取多項措施，優化公眾街市的營運環境和管理。
東區、葵青區和元朗區成「吉舖」重災區
根據回覆的數字，食環署現時負責管理轄下95個公眾街市。當中36個街市在2025年的空置率逾兩成，有17個更逾三成，當中以東區、葵青區和元朗區成「吉舖」重災區。東區和葵青區分別有7個和5個街市空置率逾兩成；元朗區則有3個街市空置率逾三成。而位於南區的赤柱海濱小賣亭空置率更高達100%。
空置率達三成以上的17個街市：
|街市名稱（按空置率高排列）
|2025年空置率
|赤柱海濱小賣亭
|100%
|同益街市
|63%
|洪水橋臨時街市
|59%
|流浮山街市
|52%
|和宜合道熟食市場
|50%
|鰂魚涌街市
|47%
|長達路熟食市場
|42%
|火炭西熟食市場
|40%
|電氣道街市
|40%
|南朗山道熟食市場
|39%
|官涌街市
|38%
|渣華道街市
|37%
|嘉定熟食市場
|36%
|柴灣角熟食市場
|34%
|愛秩序灣街市
|32%
|四山街熟食市場
|31%
|正街街市
|30%
政府：食環署積極和持份者探討善用街市措施
被問到有否考慮善用轄下街市的空置檔位，容許網購生鮮冷凍食品公司提供具自助取貨功能的智能櫃，謝展寰指，食環署一直積極和持份者，包括租戶、地區人士、販商聯會和物流服務商等溝通，探討進一步善用街市攤檔和空間的措施，包括增設合適設施以切合市民和經營者需要。
香港仔和九龍城街市部分空間已租作智能櫃
他以香港仔街市和九龍城街市為例，食環署已將該街市部分公共空間租予物流服務商設置自助取貨智能櫃，方便市民取件並帶動街市人流。署方去年亦安排有意在街市提供速遞收發服務的營運商實地考察，以協助他們物色合適地點設置服務站／營業點。
另一方面，倘若網購生鮮冷凍食品公司有意提供自助取貨服務，相關食物包裝、運輸和儲存的運作須符合食物安全、許可證條件和街市營運的要求。食環署會繼續以開放態度考慮各項配合社會需要和有助改善公眾街市營運的建議。
