支聯會顛覆案│辯方盤問證人時大篇幅講述支聯會歷史 法官質疑提問必要性

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。控方今於西九龍法院傳召禁止2020年晚會的警司，辯方藉盤問指出辯方案情，支聯會五大綱領自1989年以降不變，尾兩項旨在「提出解決政策上面錯誤嘅方法」，被告李卓人作供時亦將談及相關史實。控方舉證完畢，《香港國安法》指定法官李運騰指示控辯雙方存檔書面陳詞，押後至下月9日續審，屆時將處理共謀者原則及中段陳詞。

警方2020年基於疫情等因素禁止維園集會

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事，在多名懲教人員看管下坐於訟辯席上。

控方今傳召警務處行動部警司周詠儀供辯方盤問，周詠儀交代自1998年入職，2020年4月至6月期間考慮支聯會維園晚會申請，最終於6月1日發出反對通知書禁止集會，理由有四：限聚令、新冠疫情、專家建議市民減少社交接觸，以及施加任何條件都無助維持公眾秩序和安全，保障他人權利和自由。周詠儀同意禁止集會無關支聯會五大綱領，惟關乎公共衛生安全，「都係國家安全關注嘅一部份」。

接載被告的囚車。蘇正謙攝

巿民排隊進入法院旁聽。蘇正謙攝

鄒幸彤。

周詠儀盤問下表示知道支聯會自1989年起，直到2019年舉辦了30屆晚會，自1995年相關規例生效後，一直獲警方發出不反對通知書，由警方維持秩序。大律師沈士文代表李卓人指，愛國民主運動起源於1989年等，而支聯會五大綱領源於1989年民運，問及周詠儀是否知悉，李官笑言「證人答你唔到⋯⋯無論點答都冇乜份量」、「幫唔到任何一方」。

辯方欲播1995年維園晚會片段

沈士文欲播映1995年支聯會晚會等片段。控方黎嘉誼指相關片段均屬同意事實一部份，且均於2018年修憲前發生，可以謄本代替處理。沈士文回應指重點是支聯會五大綱領自1989年以降從未變更，被告李卓人作供時亦將談及。李官根據控方立場，指出「2018年係一個分水嶺」，有些事情不可再從事，2020年《香港國安法》實施後「更加唔做得」。

沈士文略過片段，向周詠儀提議支聯會晚會從來都以五大綱領為主題，從未主張終結中國共產黨領導，主張五大綱領其中之一並不等同推翻中國共產黨領導或政權機關，周詠儀一律回應指沒有意見。沈士文最後指五大綱領均旨在行使香港受保障的基本人權，周詠儀答「冇」。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪