宏福苑大火｜韓紅基金會捐款 每戶發放5000元「春節心意金」 遇難者家屬獲10萬元慰問金

政務司副司長卓永興，今日（2月4日）聯同民政及青年事務局局長麥美娟，攜同賀年福袋到香港仔漁映樓，探望一對現居於此的宏福苑年長夫婦，送上關懷和新春祝福。他又透露，韓紅基金會捐款向每戶宏福苑居民發放5000元「春節心意金」。

宏福苑大火｜心意金透過「一戶一社工」發放 農曆新年前到賬

卓永興指，獲探望的夫婦已搬到漁映樓一個多月，感覺環境舒適、生活配套齊全，已漸漸適應新環境。他們亦很關心長遠的住宿安排，卓永興已表明政府高度重視有關工作，財政司副司長領導的應急住宿安排工作組正密鑼緊鼓處理這事，盡量為業主提供更多不同居住選擇，兼顧情、理、法，以最大努力協助受影響家庭盡早重建家園。

結束探訪前，他又向戶住夫婦帶來消息：宏福苑每戶會獲發放5千元春節心意金，慶賀新春，心意金會通過「一戶一社工」機制發放，在農曆新年前到賬。

宏福苑火災導致大批居民流離失所。

韓紅基金會發放援助 預算開支約2,660萬元

他提到，較早前北京韓紅愛心慈善基金會提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款。經與特區政府商討及由我領導的大埔宏福苑援助基金督導委員會同意，該筆捐款將用以推出兩項新援助，支援受大火影響的居民。詳情如下：

一、向大埔宏福苑火災168名遇難者（包括身故的住戶、外傭、訪客及在大火期間於宏福苑內工作的人士）的家屬提供10萬元慰問金，幫助他們度過這段困難時期，重建生活。

二、向大埔宏福苑全部8座樓宇的業主或其家人發放每戶一次性5,000元的春節心意金，向他們送上節日祝福。

卓永興透露，上述兩項援助的預算開支約為2,660萬元，全數由北京韓紅愛心慈善基金會捐款承擔，由今日（2月4日）起通過「一戶一社工」的機制陸續發放。

卓永興指，大火至今已有兩個多月，各界仍有持續捐獻，盡顯人間有愛。他衷心感謝海內外朋友與香港社會各界的慷慨捐輸，為災後重建及社會復原貢獻重要力量和能量。「目前，大埔宏福苑援助基金的總額已達到46億元，此前已推出11項援助，財政承擔額約為12億元。我們會繼續與受災居民同心同行，努力讓他們早日走出大火的陰霾，重回生活正軌。」