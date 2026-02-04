大埔林村許願節2026︱年初一至十五舉行 展出1:1馬匹模型供體驗「拉頭馬」（附交通及開放時間）

「香港許願節2026」將於2月17日（大年初一）至3月3日（正月十五）在大埔林村許願廣場舉行。2月18日（大年初二）至22日（大年初六）設立「許願夜市」，期間開放時間延長2小時至晚上9時。

市集續舉辦新春市集有歌手助慶

今年大會繼續舉辦新春市集，共設48個乾貨攤位，美食廣場16個攤位，8個遊戲攤位，並邀請《中年好聲音》歌手李金凱、顏志恒、沈宗賢到場表演助慶，並舉辦「林村好聲音」活動，沒有年齡限制，市民遊客可大展歌喉。活動設有獎品和獎金，由專業老師和音樂人擔任評判，評分標準不會太苛刻。

此外，馬會將借出兩隻1:1馬匹模型，於場內展覽，並增設凱旋門裝置，供市民一嚐「拉頭馬」滋味。世界短途馬王嘉應高昇巨形油畫，亦會在大年初一揭幕，更有熊貓壁畫加強版展示，畫中添加欖球、帆船、乒乓球、單車、游泳等新元素。

大型心形裝飾、燈籠陣供打卡

許願節夜間會增加燈光效果，擺設燈籠和發光燈飾供市民打卡拍照，例如發光的許願樹、「年年有餘」燈籠陣，以及許願長廊的大型心形裝飾等。大會亦收集過去多年攝影比賽中，關於節日的優秀作品，並於許願長廊展出。

林村許願廣場更首次派出隊伍，與亞積邦電力合作，參與大年初一《國泰新春國際匯演之夜》花車匯演，隨行有30位龍虎武師舞動80呎長的金龍，及20位舞蹈員表演「許願祥龍耀香江，環球共賞客家情」，並有10位歌手獻唱香港許願節主題曲「香江許願長」。

許願節花車以「光明與希望」為主題

林村許願廣場主席鄭倫光表示，許願節花車以「光明與希望」為主題，車上有發光許願樹、吉祥彩馬、香港地標建築裝飾。該花車將在大年初二至正月十五在林村廣場展出。

鄭倫光表示，寶碟價格沒有變動，亦會盡量將物價控制在與往年相若的水平，讓更多市民能夠消費得起。

他亦稱，有很多人來到林村為宏福苑災民拋寶牒許願。去年許願節整體人流接近30萬，相信花車效應以及許多與馬相關的元素、文創打卡點，都會吸引更多市民和遊客。

增設63R專車來往太和火車站及林村

交通安排方面，九巴於大年初一至正月十五特別增設63R專車，來往太和火車站及林村，64K巴士亦會加密班次。大年初三亦安排特別線巴士，接載市民及遊客由林村到馬場。

「香港許願節2026」開放時間：

年初二至初六（2月18日至22日）

開放時間：早上9時至晚上9時

年初一及初七至十五（2月17日、2月23日至3月3日）

開放時間：早上9時至晚上7時

記者、攝影：曹露尹