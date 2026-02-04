無業漢涉庭上粗言罵裁判官並自稱黑社會 被控向裁判官使用侮辱性言語兩罪
發佈時間：12:38 2026-02-04 HKT
無業男子去年12月涉嫌就入屋犯法罪應訊時，在西九龍法院以不當用詞侮辱主任裁判官蘇文隆，並自稱是三合會社團的成員，另被起訴向裁判官使用侮辱性言語兩罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件，獲裁判官陳慧敏批准，另將入屋犯法案轉介至區域法院審理，期間被告還押候訊。
28歲被告馬浩鏘，報稱無業，被控向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官，以及聲稱是三合會社團的成員共兩罪。控罪指被告於2025年12月30日，在西九龍裁判法院第十四號庭在當值裁判官，即蘇文隆，執行其裁判官職責時，向裁判官或在裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；及在同日同地聲稱是三合會社團的成員。
案件編號：WKCC588/2026
本報記者
