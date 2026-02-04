Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

27歲內地女涉洗黑錢160萬元 准保釋至3月訊

社會
更新時間：12:04 2026-02-04 HKT
發佈時間：12:04 2026-02-04 HKT

大埔宏福苑五級大火致逾無數家庭破碎，各界捐款救災，卻有騙徒冒認社福機構騙取捐款逾百萬。27歲持雙程證無業女子涉借出銀行戶口洗黑錢160萬元而被控，早前被懷疑與火災騙案相關，案件今於東區裁判法院再提訊。控方今澄清，案件與宏福苑大火無關，主任裁判官張志偉將案押後至3月4日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，被告續准保釋候訊。

控方澄清案件與宏福苑大火無關

女被告田麗今仍暫毋須答辯，控方今向法庭澄清，案件與宏福苑大火無關。控方另申請新增控罪及撤銷被告保釋，辯方則要求被告繼續保釋候訊。張官考慮雙方陳詞後，續准被告以15萬元保釋外出候訊，期間不得離港、須交出所有旅遊證件、居於報稱地址及每天到警署報到。

被告現被控3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指她涉知道或有合理理由相信3個銀行賬戶內共160萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：ESCC3109/2025
法庭記者：王仁昌

