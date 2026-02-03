愛他美Aptamil嬰幼兒奶粉 疑含蠟樣芽孢桿菌 食安中心指示零售商回收 （附產品資料）
更新時間：23:19 2026-02-03 HKT
發佈時間：23:19 2026-02-03 HKT
發佈時間：23:19 2026-02-03 HKT
食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）表示，因應一款德國進口的「愛他美」（Aptamil）嬰幼兒配方奶粉，可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素，已指令零售商「Baby HK」將受影響批次產品停售、下架及回收。中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用。
涉事產品為Aptamil Profutura DUO Pre
食安中心跟進德國當局的回收事件時，發現本港零售商「Baby HK」曾出售小量受影響批次的嬰兒配方奶粉。中心初步調查顯示，進口商曾進口54罐涉事產品，當中34罐已分銷。為審慎起見，有關零售商已按指示展開預防性回收。
產品資料
-
產品名稱：Aptamil Profutura DUO Pre D 800g
-
此日期或之前食用：二○二七年四月二十日
-
零售商：Baby HK（熱線：3586 1399）
-
來源地：德國
蠟樣芽孢桿菌可致腸胃不適
蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，若食品製作或貯存過程不合衞生，可引致該菌繁殖並產生耐熱毒素。市民進食後可能引致嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀。
食安中心呼籲，如市民持有受影響批次的產品，應立即停止讓嬰幼兒食用，若食用後不適須盡快求醫。中心將繼續密切監察相關回收事宜，並已就事件通知業界。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT