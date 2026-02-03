尖沙咀「石牆道韓國餐廳」爆食物中毒 6人食生蠔及醬油蟹後屙嘔發燒

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及6人，分別是兩男四女，年齡介乎21至26歲。他們分別於1月28日及29日在九龍尖沙咀金巴利道27-33號永利大廈地下20，22號鋪「石牆道韓國餐廳」晚膳後，約20至35小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵，其中5人已求醫，均無需入院，所有人情況穩定。

受影響人士可能進食生食物引致食物中毒

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應注意以下要點：