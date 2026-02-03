Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀「石牆道韓國餐廳」爆食物中毒 6人食生蠔及醬油蟹後屙嘔發燒

社會
更新時間：20:19 2026-02-03 HKT
發佈時間：20:19 2026-02-03 HKT

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及6人，分別是兩男四女，年齡介乎21至26歲。他們分別於1月28日及29日在九龍尖沙咀金巴利道27-33號永利大廈地下20，22號鋪「石牆道韓國餐廳」晚膳後，約20至35小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵，其中5人已求醫，均無需入院，所有人情況穩定。

受影響人士可能進食生食物引致食物中毒

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。石牆道fb圖片
初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。石牆道fb圖片
初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。石牆道fb圖片
初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。石牆道fb圖片

衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應注意以下要點：

  • 避免進食生的海產；
  • 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；
  • 如需製作以未經徹底煮熟的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；
  • 光顧可靠及有牌照的食肆；
  • 火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；
  • 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；
  • 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；
  • 不要光顧無牌食物檔；
  • 飲用經煮沸的水；
  • 高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；
  • 不要試圖用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及
  • 進食前及如廁後要洗手。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
8小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
8小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
7小時前
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
8小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT