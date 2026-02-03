逾百間酒吧聯乘《夜王》辦競飲大賽 冀增三成生意額 吸引市民留港消費

去年本港盛事浪接浪，隨啟德體育園開幕後更是越做越有，連帶酒吧業界生意亦回暖。香港酒吧業協會主席錢雋永今日（3日）表示，業界於去年上半年經營環境嚴峻，需要業主減租才可繼續營運，但踏入下半年後政府推動很多盛事，成功吸引大量旅客來港，使業界生意額回升。為了吸引更多市民農曆年期間留港消費，該會聯乘電影業界舉辦競飲大賽，得獎者可獲賀歲電影票一張，目標增加三成生意額。

他表示，2018年是酒吧業界的黃金時期，夜生活暢旺，中環、尖沙咀酒吧一張枱消費可以高達10萬元，「不斷開香檳，無緣無故又請他人飲酒，很快就飲完了」，但到現在有些較高級的夜場，每張枱最低消費約2萬元，客人都只是付低消坐整晚，「以前不知有多少錢，現在毫無驚喜」。

酒吧業想辦法招待內地年輕人

錢雋永認為，香港整體結構已改變，近年很多內地年輕人來港，形容這是一個「藍海」，但香港生意人未有很好地將此「藍海」變為生意，而酒吧業都要接受變化，港人北上消費，同時都有內地年輕人來港消費，故業界都在想辦法，招待這批客人。

他強調，縱然政府盛事連連，但接下來的農曆年是旅遊旺季，酒吧業再陷入淡季，為了吸引更多市民留港消費，決定與賀歲電影《夜王》合作，在全港超過100間特色酒吧舉辦競飲大賽「夜王賀歲盃爭霸戰」，於2月5日至28日，每逢周四、五、六的凌晨12時舉行，每晚勝出者可獲《夜王》電影門票1張，終極冠軍更可與演員見面。

《夜王》導演吳煒倫：夜場生意是經濟指標

《夜王》導演吳煒倫坦言，夜場生意是經濟指標，始終社會經濟好才會去夜場消費，而他自己住在尖沙咀，看到近期酒吧生意不錯，認為市民經歷了數年低潮後，心中都想「再行返上去」。

另外，被問到電影業寒冬，吳煒倫認為實際情況未必如此，若以去年來計，有幾部電影票房超過7,000萬，但都是海外電影，因此市場仍然存在，只是有無戲可吸引觀眾入場，作為電影人的責任就是要想辦法吸引觀眾入戲院。他續稱，去年同時間沒有聽過有電影開拍，但今年已有6、7部電影準備開拍，希望電影業界可以做得更好。

記者、攝影：郭詠欣