地盤禁煙｜工友不滿罰款15萬太極端 政府擬改定額罰款3000元 勞福局：與公眾地方吸煙罰則看齊

政府計劃立法規定在地盤實施全面禁煙，罰則涵蓋個人和僱主，工人違例最高罰款15萬元，不過香港建造業總工會的調查發現，逾半數受訪工友支持地盤全面禁煙，有近七成人則認為最高15萬元罰款過高及極端，工會建議特區政府考慮改為採用定額罰款。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3日）表示，正考慮將罰則改為定額罰款，金額或與現時公眾地方吸煙的3,000元罰款看齊，惟同時須修訂吸煙公眾衞生條例。

罰則看齊公眾地方 免工友憂慮

孫玉菡表示，社會已就地盤全面禁煙達成共識。原訂方案為修訂《工廠及工業經營條例》，違者最高可被罰款15萬元，並經由法庭判處。不過，孫玉菡指，留意到不少工友對高額罰款感擔憂，正考慮將罰則改為定額罰款，並會考慮與《吸煙（公眾衛生）條例》下的3,000元定額罰款看齊。他預計不止要修改職安健條例，亦可能涉及修訂《吸煙（公眾衞生）條例》，詳情待公布。

僱主須盡力防工人吸煙

孫玉菡早前指，修訂案一旦通過後將即時生效，屆時若有人在地盤範圍內吸煙，違規工人及僱主均須面臨罰款。僱主必須證明已採取合理措施，盡力防止工人在地盤吸煙。他補充，目前勞工處雖可指定火災風險高的地盤禁煙，但此舉需要逐一巡查和評估，未能全面覆蓋。