東涌擬建2.2億元有蓋交通交匯處 服務翔東邨一帶 料配合公屋4年內落成啟用

立法會房屋事務委員會今日（3日）討論有關在東涌興建一個逾2億元的有蓋公共運輸交匯處的撥款建議。會上，有議員關注工程對區內交通造成的影響。政府回應指，會盡量安排大部分工程車，不使用東涌市中心的馬路；委員會同意將撥款建議提交至工務小組委員會作考慮。

計劃今年開展工程 4年內落成後使用

為滿足東涌附近的公營房屋發展，以及附近居民對公共交通運輸需求，政府建議在東涌第133B區的公營房屋發展項目基座平台底層地面，興建一個面積約6,800平方米的有蓋公共運輸交匯處。按付款當日的價格計算，初步估計擬議工程的建設費用約為2億2,160萬元。政府計劃在2026年開展工程，工程將可配合東涌第133B區的公營房屋發展項目，在4年內落成後使用。

交匯處內設專營巴士所需的運輸設施，包括6個專營巴士停車灣供上落客、兩個停車處供6輛專營巴士停泊或充電、建造為專營巴士營辦商而設的辦公室和洗手間，以及相關工程，包括道路工程、排水及排污系統、照明設施、消防系統、通風系統、機電系統、為電動專營巴士而設的充電基礎設施、公共廁所、 實施環保節能措施等。

實政圓桌莊豪鋒關注工程對區內交通造成的影響。房屋署副署長梁洪偉指，已盡量安排大部分工程車用小蠔灣方面的入口出入，盡量不使用東涌市中心的馬路，如未來需要使用到市中心的馬路，會預先諮詢持份者。

新交匯處主要服務翔東邨一帶居民

民建聯陳學鋒關注交匯處定位，問到擬興建的交匯處和其他已有的交匯處有何區別，又建議在交匯處預留空間，以便日後擴展，增加巴士線。運輸署首席運輸主任關國恩指，新交匯處主要服務翔東邨一帶居民，提供往東涌西、東涌市中心、市區和新界交通服務。梁洪偉稱，預留空間應考慮到不同因素，會與運輸署一同審視路線。

房屋事務委員會副主席梁文廣關注，政府未有考慮在交匯處興建有空調室內候車室的原因。梁洪偉表示，若要加建有空調的室內候車室，會佔一定的樓面面積，使公營房屋單位的數目減少，同時當局考慮到可持續發展，盡量不會依賴空調。

記者：周育瑩、林彥汛