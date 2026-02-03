Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉於荃灣如心酒店撞斃菲籍男 八旬的士司機被控危駕致死提堂

社會
更新時間：17:45 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-03 HKT

荃灣如心酒店去年8月發生奪命車禍，一輛的士懷疑失控衝上地面行車通道的行人路，撞斃一名菲律賓籍男子。80歲的士司機被控危險駕駛引致他人死亡，今於沙田裁判法院首次提堂。裁判官押後案件至3月31日再訊，待為被告索取病理學專家報告。期間被告獲准以5千元等條件保釋候訊。

被告黃廣長，報稱的士司機，被控一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2025年8月5日，在新界荃灣如心酒店地面行車通道，在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致菲律賓籍男子MATIGNAS REMYL DE LEON死亡。

案件編號：STCC471/2026
本報記者

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
23小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
4小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
5小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
5小時前
楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生時 曾傳斷背絕跡幕前
楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生時 曾傳斷背絕跡幕前
影視圈
5小時前