涉於荃灣如心酒店撞斃菲籍男 八旬的士司機被控危駕致死提堂
更新時間：17:45 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-03 HKT
荃灣如心酒店去年8月發生奪命車禍，一輛的士懷疑失控衝上地面行車通道的行人路，撞斃一名菲律賓籍男子。80歲的士司機被控危險駕駛引致他人死亡，今於沙田裁判法院首次提堂。裁判官押後案件至3月31日再訊，待為被告索取病理學專家報告。期間被告獲准以5千元等條件保釋候訊。
被告黃廣長，報稱的士司機，被控一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2025年8月5日，在新界荃灣如心酒店地面行車通道，在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致菲律賓籍男子MATIGNAS REMYL DE LEON死亡。
案件編號：STCC471/2026
本報記者
