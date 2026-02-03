Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉不滿乘客勸減速出言「唔好搭囉」並將找贖扔車外 六旬司機無禮貌罪成罰款$1000

社會
更新時間：17:41 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:41 2026-02-03 HKT

61歲的士司機被指當女乘客提出減速時，反稱「你唔好搭囉，我出嚟搵食㗎」，其後又涉嫌到達目的地後將找贖的20元紙幣扔出車外。司機早前否認一項無禮貌及不守規矩罪受審，今於西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款1000元。司機求情時表示無奈，重申「我揸咗三十幾年車，都無同乘客咁樣講過嘢」。

官指被告多次迴避問題證供不可信

裁判官劉綺雲信納女事主可靠，證供合情合理，儘管無證據顯示「高德地圖」手機軟件的測速資訊是否正確，但這不影響事主證供的可信性，亦不會以此對被告作不利揣測。

劉官裁定被告證供不可靠，指被告聲稱曾向事主解釋無超速，其後事主兩度著他「收聲」，可見事主不滿被告駕駛態度。劉官表示難以相信，事主會如被告所述般，支付超過所需車資而不用找贖。劉官續指被告多次迴避問題，不信納其證供，終裁定罪名成立。

被告：你選擇信個事主，咁我都無辦法

被告求情時稱「法庭你選擇信個事主，咁我都無辦法」，強調駕車30餘年從未與乘客如此說話。

被告林清豐被控一項無禮貌及不守規矩罪，他自行行事。有人提出告發，指稱被告在2024年12月7日下午10時22分於香港國際機場至九龍紅磡半島豪庭，身為涉事的士的司機，在作為該等司機時，無合理辯解而無禮貌及不守規矩。

案件編號：WKS 7295/2025
法庭記者：雷璟怡

