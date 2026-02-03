恒大清盤丨許家印蓄意不繳120萬訟費 高院下令2月20日前繳付 否則禁止其提出抗辯

中國恒大集團因債務高達逾2.6萬億港元，早已被高等法院頒令清盤並委任共同清盤人。恒大創辦人兼主席許家印因拒絕執行法庭命令披露資產，去年已由清盤人全面接管其名下財產。恒大清盤人早前指許家印未支付約120萬元訟費，遂向法庭申請除非許家印在指定期限內繳付訟費，否則法庭應禁止許家印繼續有關訴訟。法官歐陽浩榮今頒下判詞，指許家印有能力支付高昂法律費用聘請法律團隊，理應亦有能力支付訟費，遂下令許家印最遲2月20日需全數繳付相關訟費，否則將剝奪許家印在本案的抗辯權。

許家印未履行限期前繳付120萬元訟費

恒大2024年入稟向恒大創辦人許家印、許的前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞以及前首席財務官潘大榮等，追討合共約468億港元股息及酬金，成功申請禁制令阻止許家印、丁玉梅和夏海鈞等人處理名下約值600億港元全球資產。由於許家印一直拒絕執行法庭命令披露資產，高等法院遂委任恒大清盤人做接管人，接管許家印全部資產。

恒大清盤人一方指，高等法院於2025年9月下令委任恒大清盤人做接管人，並判許家印須支付訟費120萬元，許家印需於2025年11月4日繳交120萬元，惟許家印並未有履行。恒大清盤人遂於 2025年12月申請「除非命令」（unless order），要求若許家印不在指定期限內繳付訟費，法庭便應禁止許家印繼續在是次訴訟提出抗辯。

法官指許屢蓄意不遵法庭命令或須承擔責任

法官歐陽浩榮指出，毋庸爭議，許家印並未繳付120萬元訟費，亦沒有按法庭命令全面及坦誠地披露資產，卻仍尋求法庭寬容。許家印一方雖指他仍在前律師事務所貝克‧ 麥堅時（BAKER & MCKENZIE）存有港幣2000萬元訟費按金，現任律師行JC LLP正想辦法動用該筆款項，但法官認為基於客觀事實可見，許家印現已動用未披露資金去清付其法律費用，證明他亦有能力動用有關未披露資金去支付涉案120萬元訟費。

法官分析所有有關事實後，認為許家印現時是蓄意決定不遵守訟費命令，遂令許家印在2月20日或之前繳付港幣120萬元的訟費，否則將剝奪許家印在本案的抗辯權。法官強調許家印屢次蓄意藐視法院命令，理應不得寬恕，而違令的嚴厲後果是許家印須承擔約人民幣433.18億元之全部責任。

法官經考慮後決定再給予許家印14日時間準備資金，故下令許家印需在2月20日或之前繳付涉案訟費港幣120萬元，否則將剝奪許家印在本案的抗辯權。

案件編號：HCA551/2024, HCMP1080/2024

法庭記者：劉曉曦