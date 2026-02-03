Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜巿建局向約1700名合資格業主發放「樓宇更新2.0」全額資助 合安將協助派發

社會
更新時間：16:45 2026-02-03 HKT
民政及青年事務局今日(3日)公布，將透過新委任的管理人合安管理有限公司，直接向大埔宏福苑約1,700名合資格業主發放市區重建局「樓宇更新大行動2.0」的全額資助。

土地審裁處早前已頒令解散宏福苑業主立案法團（法團）的管理委員會，已委任合安管理有限公司為該屋苑的管理人。合安公司現已履行管委會職能，包括更新銀行戶口、與前管理公司交接、安排接收各項與法團相關的文件，釐清法團及業主的法律責任及權益，亦會跟進有關履約保證金事宜，以及查明法團的帳目情況。同時，合安亦已開設網上平台，與居民保持溝通聯絡。

在發展局及民青局協調下，市建局將改變過往做法，以透過支票形式，直接向約1,700名合資格的自住業主及長者自住業主，發放100%資助。資料圖片
市建局以支票形式發放全額資助

在發展局及民青局協調下，市建局將改變過往做法，以透過支票形式，直接向約1,700名合資格的自住業主及長者自住業主，發放100%資助，金額分別為40,000及50,000元。

社會福利署的「一戶一社工」將協助聯絡業主，並在業主同意後將聯絡方式轉交合安跟進。合安將於本月在港九新界不同地點設立派發點，並會聯絡業主預約領取支票的時間及地點。有關支票派發點的地點和時間將於日內上載至合安網站，供合資格業主查閱。至於查詢有關資助計劃的事宜，業主可致電市建局「樓宇更新大行動2.0」計劃查詢熱線3188 1188。
 

