墊支買二手單車後追數$800 五旬漢以鐵通打死買家 謀殺罪脫但誤殺罪成 3.2求情

51歲無業男子4年前為「成哥」墊支購買二手單車後，因未收到$800欠款而多次上門「追數」，兩人持長鐵通互毆後，「成哥」被打至頭部重創倒地，送院搶救兩日後不治身亡。被告否認謀殺罪，自辯時堅稱他沒有意圖殺害死者。案件已完成7日審訊，3男4女陪審團今退庭商議近5小時後，以5:2大比數裁定被告謀殺罪脫，另一致裁定誤殺罪成。游德康法官將案押後至3月2日聽取求情及判刑。

被告稱追數口角後誤將死者擊斃

現年51歲的男被告王冠銘否認在2022年10月31日於香港謀殺58歲男子羅振成。涉案片段顯示被告與死者發生激烈口角，被告手持鐵通指向死者並稱「唔好走呀」，隨即大力揮動鐵通。雙方各自持鐵通互毆，死者遭被告鐵通擊中，隨即暈倒向後倒地，頭部撞地，一動不動。被告其後將鐵通大力擲地，上前查看後即轉身離開現場。

被告在錄影會面交代，兩人因維修單車相識不足兩個月，他代死者「成哥」墊支購買二手單車，惟死者其後音訊全無，更封鎖其手機。事發當日被告第三次上門索款，死者粗言辱罵並表現攻擊意圖，被告為自衛在垃圾房拾鐵通傍身。雙方在街上持鐵通互毆，被告一擊令死者倒地。被告「見佢突然之間跌係地下，暈低咁，我咪驚，即刻走囉」。被告解釋「當時我好驚好亂」，故未有即時考慮救助死者或報警。

盤問下認極度生氣下用盡全力擊打死者

被告出庭自辯時指， 他自學單車維修，本身擁有多輛單車，他在約在案發前一至兩個月，經打機朋友「安哥」介紹認識死者，死者拜托被告為其單車維修，惟死者的單車再壞，被告便建議「你部車咁殘不如唔好整啦」， 轉而為死者物色二手單車，雙方交收時議定成交價為800元，但死者稱「無錢喺身」，被告遂為死者墊支，並要求死者3日內還款。惟死者其後無主動聯絡、不回覆訊息，甚至封鎖被告電話。

被告在控方盤問下承認他案發時手持銀色鐵通，並揮動鐵通擊打死者，更在極度生氣的情況下，用盡全力以鐵通毆打死者，但否認他有意圖殺害死者，亦否認他有意圖令死者嚴重受傷。

案件編號：HCCC52/2024

法庭記者：劉曉曦