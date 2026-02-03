Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗隻入食肆｜寵物業界指狗主最關注「室內」定義 盼試行運暢後名額放寬至5000間

社會
更新時間：16:14 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:14 2026-02-03 HKT

新一份《施政報告》宣布放寬《食物業規例》，讓食肆申請牌照容許狗隻進入餐廳，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。環境局和食環境署今（3日）表示，首階段申請會推出500至1000個牌照名額，申請費用140元，若修訂法例通過，最快今年6月批出首階段申請，如申請超額將以抽籤分配。基於安全考慮，將不接受火鍋店和烤肉店申請。

食肆加入寵物友善 生意額可提高10%至30%

曾發起「寵物友善餐廳」聯署的寵物資訊平台「毛孩街」創辦人陳國亨稱，對新政策「收貨」，又形容狗主對政策非常期待。他指，其平台接觸到有約5,000至6,000間希望成為寵物友善餐廳，期望政府在首階段試行暢順後，可以逐步放寬配額至3,000間或5,000間。他表示，狗主最關心「室內」的定義，由於狗隻怕熱，若開放範圍僅屬有上蓋的空間，而非有冷氣的室內空間，對狗主和狗隻幫助有限。

對於食肆種類、座位和牽帶規定，陳國亨認為合理，因為食肆需要平衡狗主、狗隻和不喜歡狗隻或怕狗顧客的需要，規定使用牽帶可避免狗隻自行走到不准進入的區域，或騷擾不喜歡狗隻的人士。他又相信，港人北上消費打擊食肆生意，故令部分食肆有興趣加入寵物友善餐廳，預料生意額可提高10%至30%，而大集團食肆可能會先抱觀望態度，待生意額確有所提升後，才會大規模開放。

相關新聞：狗隻入食肆｜年中批出500至1000牌照名額 格鬥犬不得內進 禁狗隻上枱 火鍋及烤肉店無份

記者：曾偉龍 

