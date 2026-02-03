六合彩︱頭獎4600萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
發佈時間：21:34 2026-02-03 HKT
六合彩連續五期無人中，多寶獎金累積超過3600萬，若一注獨中，頭獎獎金達4600萬。今期六合彩投資額逾9100萬元。
今期攪出號碼：12、23、27、37、39、42，特別號碼：5
根據過往50期資料，被攪出最多的號碼為28，共12次；24則被攪出11次；6、15、17、39、44則被攪出10次。
近50期幸運數字
|號碼
|次數
|28
|12
|24
|11
|6、15、17、39、44
|10
17注買齊49個號碼
早前有網民分享一種六合彩買法，可以170元買齊49個號碼。首先第1至第8注任選48個不重覆號碼購買八注；第9注則第49個號碼及任意的5個號碼；第10至第16注，則不使用第9注的5個任意號碼，在剩下的44個號碼裏選不可重覆的42個號碼購買七注；第17注則在第10至第16注剩下的兩個號碼再配任意四個號碼。
按以上方法，即可用170元購買17注，包括全部49個號碼。惟不能確保中獎號碼包含在同一注內。
過去10期攪珠結果
|期數
|日期
|攪珠結果
|013
|31/01/2026
|25、30、32、36、47、46
|012
|29/01/2026
|6、9、12、14、35、44、11
|011
|27/01/2026
|7、12、14、25、38、47、15
|010
|24/01/2026
|6、16、17、22、28、48、45
|009
|22/01/2026
|4、9、15、24、27、31、45
|008
|20/01/2026
|1、4、6、9、44、46、27
|007
|17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|006
|15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|005
|13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|004
|10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺
由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分別是：
1.中環士丹利街賽馬會投注站
地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數：47
2.屯門市廣場賽馬會投注站
地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數：45
3.荃灣青山道賽馬會投注站
地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數：41
4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站
地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數：41
5.上環干諾道西賽馬會投注站
地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖
中頭獎次數：40
6.觀塘廣場賽馬會投注站
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數：37
7.九龍灣德福賽馬會投注站
地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖
中頭獎次數：35
8.大埔廣場賽馬會投注站
地址：大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數：35
9.上水石湖墟賽馬會投注站
地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數：35
10.大埔廣褔道賽馬會投注站
地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30