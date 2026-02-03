27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半

從內地移民來港的27歲地盤散工2023年中午夜，強闖陌生女鄰居單位揚言「我想X你」，雙方糾纏4小時，事主為免受侵犯，先後向地盤散工扯陰毛、按摩頭部、一起看電視和在下腹滴涼茶，期間被告未能勃起強姦事主，自行離開後被捕。地盤散工今早於高院承認1項企圖強姦罪，被告錄影會面下表明想儘快被捕為過失負責，請求事主原諒，又坦言承受很多壓力，尤其是父親的寄望，無法超越父親，法官譚耀豪將被告判囚5年半。

強行闖入事主劏房表明意欲性交

被告連遠思承認1項企圖強姦罪。案情指，42歲女事主2023年1月起獨居於荃灣一大廈A室劏房，門口只有一道鐵閘沒有防盜眼，被告案發時為其鄰居。同年5月31日午夜，被告猛力拍打事主單位鐵閘，事主打開鐵閘後，被告以廣東話稱「我想X你」，事主問被告是否以粗言辱罵，但被告否認並說「我想同你瞓覺」，事主於是立即關門。被告其後再次拍打鐵閘，開門後被告再次揚言「我想同你瞓覺」，事主回應指「痴線」，「你再唔走我報警」，關上鐵閘，但被告此時用力推開鐵閘，強行進入房內。事主嘗試阻止及呼救，與被告推撞，被告在扭打中擦傷。

事主反抗不果被逼手淫時扯陰毛

被告雙手捉住事主左右上臂，拖入房內，推倒於雙層床下層，然後脫下自己全身衣物。事主非常害怕，嘗試反抗及向被告說「不」，看到被告尚未勃起便稱「你都未得」。事主委曲求全，應被告要求為其手淫，因為不想遭被告侵犯，所以故意用手擠壓被告陰囊及扯掉陰毛來使被告疼痛，遭被告伸手推開，之後被告突然站着不動，緊盯雙層床上層10分鐘。2人其後重複手淫到扯陰毛多次，被告仍未能勃起，事主遂提議為被告付費召妓。被告其後要求乳交，事主回應指被告觀看得太多色情物品。

被告向事主摸胸指插陰道

輾轉間2人一起看電視數分鐘，被告突然指掉失眼鏡，找到及戴上眼鏡後忽然變得猙獰，脫去事主內外褲，推倒床上，拉起上衣，以全身壓住事主。被告左手捉住事主雙手，右手撫摸事主胸部，之後將2隻手指插入事主陰道，事主疼痛大叫，扭動身體反抗。被告縮手稱「你應該有經驗，你敷衍我呀」，要求性交遭拒。事主驚慌下決定替被告按摩頭部及太陽穴，轉移視線。

以陰莖磨擦事主外陰仍無法勃起

之後被告如廁後睡在床上，叫事主坐在身上，事主故意滴了一點中式涼茶在被告腹部上。被告立即將事主推倒床上，用雙腿分開事主雙腿，雙手撫摸事主胸部，再次指插事主，事主呼痛扭身阻止。被告手握陰莖磨擦事主外陰數次，惟因無法勃起未能強姦事主，遂坐起來上半身靠在桌上。被告狀欲哭泣，以普通話向事道歉，自行穿回衣服，於凌晨4時離開房間。事主花1小時冷靜下來再告知妹妹，妹妹等到場報警。被告3小時後被捕。

被捕後聲稱無法超越父親承受壓力

被告在父親陪同下接受錄影會面，同意警方指控「非常準確」，想儘快被捕為過失負責，請求事主原諒，並表明會認罪。被告承認案發前2人互不相識，因當晚有需要便決定找事主，被告當時坦言承受了很多壓力，尤其是父親的寄望，惟始終無法完成小目標超越其父親，聲稱事主按其要求手淫及輕拍膊頭安慰被告，又指事主曾叫被告不要外洩此事，因此不明白事主為何報案。

案發前確診精神分裂

譚官判刑前引述辯方求情指，被告連遠思於內地出生成長，2016年隨家人移民來港，與母親團聚，父母均任職地盤工人。被告中學畢業後，升讀廣州暨南大學建築系，同時任職兼職地盤散工，支付一半學費。被告最終於2020年停學，任職地盤散工。辯方交代被告2022年11月遷入案發相鄰劏房，翌年6月獲診斷出嚴重性格及適應問題，其後再確診精神分裂，惟用藥後病情穩定，與案發時信念無關。辯方求情指被告案發時沒有使用武器或約束事主，最後沒有射精。

事主身心受傷不願接受創傷評估

譚官交代事主不願意接受評估，無法索取創傷報告，判刑指本案案情嚴重，被告深夜強闖事主單位，使用武力與事主推撞，事主多次反抗，表明拒絕不果，被告其後雙手撫摸事主胸部，手指插陰，又用陰莖磨擦事主外陰，其時事主正值來經，而被告沒有勃起，未能成功強姦事主，期間沒有使用安全套。譚官指事件歷時4小時，過程令事主受驚，造成胸部及四肢瘀傷，遂以7年4個月監禁為量刑起點，認罪扣減至5年半。

案件編號：HCCC55/2025

法庭記者：陳子豪