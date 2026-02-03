天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃

【天氣／天文台／立春／冷峰】受偏東氣流影響，明早廣東沿岸仍然清涼。隨著偏東氣流緩和，隨後一兩日華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。根據天文台9天天氣預報，立春(2月4日)天氣溫暖，介乎17至21度，而周五(2月6日)氣溫更升高至最高氣溫24度，但隨著一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸地區，氣溫顯著下降，周日(2月8日)氣溫降至13度，最高氣溫亦跌至只有19度。

周日氣溫下降 一日之間跌8度

據天文的預測，本周較為潮濕，日間溫暖。明天至周六(2月7日)氣溫同樣溫暖，最高氣溫均見有2字頭，當中周五氣溫最高，最高氣溫有24度，濕度亦高達95%，天文台亦預料周四(2月5日)及(2月6日)早上沿岸有薄霧，周六(2月7日)氣溫稍為下降，介乎16至21度，大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低。日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降。周日最低降至13度，最高氣溫亦只有19度；如以前一日最高氣溫21度相比，一日之間跌8度。

天文台亦預料，受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。下周一（9日)天氣同樣清涼，最低氣溫只有14度，最高亦只有18度，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。

