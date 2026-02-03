Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃

社會
更新時間：12:33 2026-02-03 HKT
發佈時間：12:33 2026-02-03 HKT

【天氣／天文台／立春／冷峰】受偏東氣流影響，明早廣東沿岸仍然清涼。隨著偏東氣流緩和，隨後一兩日華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。根據天文台9天天氣預報，立春(2月4日)天氣溫暖，介乎17至21度，而周五(2月6日)氣溫更升高至最高氣溫24度，但隨著一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸地區，氣溫顯著下降，周日(2月8日)氣溫降至13度，最高氣溫亦跌至只有19度。

周日氣溫下降 一日之間跌8度

據天文的預測，本周較為潮濕，日間溫暖。明天至周六(2月7日)氣溫同樣溫暖，最高氣溫均見有2字頭，當中周五氣溫最高，最高氣溫有24度，濕度亦高達95%，天文台亦預料周四(2月5日)及(2月6日)早上沿岸有薄霧，周六(2月7日)氣溫稍為下降，介乎16至21度，大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低。日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降。周日最低降至13度，最高氣溫亦只有19度；如以前一日最高氣溫21度相比，一日之間跌8度。

天文台亦預料，受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。下周一（9日)天氣同樣清涼，最低氣溫只有14度，最高亦只有18度，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
20小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
20小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
20小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
19小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
15小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
18小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
2小時前
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
00:11
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
突發
3小時前
湖南拍賣地標「天下銀樓」。
00:32
天下銀樓︱湖南拍賣地標含銀1.75噸 ¥1200萬賤賣一原因無人出手
即時中國
6小時前