每日雜誌｜「一換一」屆滿在即 《預算案》前夕觸發購車潮 配額炒價破2.8萬 業界籲撤富貴稅促普及

本港電動私家車「一換一」計劃將於3月31日屆滿，政府月底將公布新一份《財政預算案》，業界普遍預期會有新安排，觸發市場出現趕「尾班車」的購車熱潮。據本報觀察，轉讓「一換一」配額的交易市場近日交投越見活躍，價格飆升至2.8萬元，更有車主高價「徵求」配額。業界分析指出，財赤壓力下，官方雖有望延續計劃，但不排除收緊優惠提振庫房收入；有商會建議政府取消50萬元以上的「富貴稅」門檻，讓高價電動車亦能享有稅務寬減，加速各類車款在港流通，推動電動車普及化。

社交平台有多個轉讓群組，有車主以2.8萬元出售配額，另有車主列明不同價格。 Facebook圖片

電動私家車「一換一」計劃自2018年開展，車主銷毀舊私家車並購買新電動私家車，可透過計劃獲得較高的首次登記稅寬減；最初的寬減額上限為28萬7500元，及後於2024年2月28日宣布延長安排兩年，寬減額上限下調至17萬2500元。

計劃衍生出售轉讓「一換一」配額的交易市場。有汽車業人士指，配額沒有「公價」，有價有市，價格由早年介乎7000元至9000元，近年不斷遞升至逾2萬元。他憶述，2024年政府下調寬減額上限前，市場一度誤傳計劃會終止，配額因而「炒」至3萬元高位，隨後才有所回落。

交投活躍 個別品牌約50%升幅

臨近「死線」，相關交投越見活躍，配額價格水漲船高。本報觀察社交平台多個轉讓群組，發現多位車主以2.8萬元出售配額，連車輛及「兩簽」，即原有車主會配合新車主簽署兩次文件，包括電動車到港交付前，簽署提交予運輸署確認以舊換新的「一換一」申請表，以及在電動車交付當日，簽署另一份把電動車「過戶」予新車主的「車輛過戶通知書」。

有車主更列明不同價格，「一簽價」、「兩簽價」及「連車價」分別為2萬元、2.1萬元及2.6萬元。

此外，平台不乏車主及劏車場負責人高價「徵求」配額，另有電動車品牌在電視廣告中標明相關字眼，「提醒」有意買車的車主趕在3月底前購車。

據右軚汽車商會會長梁劍鋒留意，由去年12月至今年1月，電動車市場交投確實較早前明顯活躍，「個別品牌約有40%至50%升幅。」中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，每逢《財政預算案》前夕，市場總會有不同傳言，如流傳加牌費或進口關稅等，實為業界常見的銷售手段，「每年也有不同手法，讓車主有更多聯想，繼而急着買新車。」他坦言，2026年的新車會在4月或之後才到港，故不少代理商也把握機會催谷銷量。

根據運輸署的統計數據，2025年前三季度新登記私家車中，電動汽車佔比增至71.04%，反映電動汽車銷售市場的份額在香港逐步擴大。截至去年12月底，香港整體電動車數目約有14.9萬輛，佔所有車輛總數約16.3%。

截至去年12月底，香港整體電動車約有14.9萬輛，佔所有車輛總數約16.3%。

市場份額擴大 佔新登記車71%

有業內人士認為，計劃行之有效，政府在《香港電動車普及化路線圖》提出要在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車的目標，亦有望實現。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培估計，政府全面取消「一換一」計劃的機會甚微。

李耀培指出，電動車早已投入本地市場，惟使用增長率低，直至推行「一換一」計劃才有起色，「計劃相當成功。」他估計，政府全面取消計劃的機會甚微，否則車主購電動車的意欲會即時降低，「可能原本的燃油車仍然『行得走得』，若然取消便再觀望電動車價格會否下調，甚或等新車到港再考慮。」

近年經濟不景，李耀培理解政府有機會下調首次登記稅寬減額，以增加庫房收入，惟不希望如2024年般大幅下調逾10萬元，若寬減額與變賣舊有燃油車的利潤相若，計劃的誘因將銳減。有業界人士同意指，如果政府下調寬減額至7萬至10萬元，只會令市場即時萎縮，而過去幾年設置的電動車充電網絡，或會有所浪費，「各項政策和措施環環相扣。」

梁劍鋒補充，自去年11月起，電動車牌照費已改為按「額定功率」（kW）分5級收費，並預計在6年內分5階段遞增，初期每年牌費為1500元至5000元，至2030年將增至3000元至1.1萬元，反映政府正逐步增加電動車車主的用車責任，「在此背景下，即使『一換一』計劃延長，優惠條件進一步收緊亦屬合理預期。」

梁續說，市場發展仍取決於市民選擇，若稅務優惠進一步減少或不再延長，消費者或會更着重品牌、售價及產地等因素；在相近價格下，部分市民或傾向選擇具規模及知名度較高的歐日燃油汽車品牌。

業界冀助豪華電動車「落地」

除了「一換一」計劃，目前符合相關條件的私家車車主，其電動私家車首次登記稅的一般寬減額上限為5萬8500元；政府同時設有「富貴稅」門檻，應課稅價值（即稅前車價）超過港幣50萬元的電動私家車，不再享有首次登記稅寬減。

李耀培認為，應考慮取消50萬元的「富貴稅」上限，加速高價電動車在港流通。他指，電動車車價可以高至100萬元，以現時寬減最多17萬2500元，車主仍要繳納餘下稅款，能貢獻庫房收入，取消有關制度或有助更多豪華電動車在港「落地」。

另有業界人士指，官方立場或希望電動車能普及化和大眾化，惟站在行業角度，會希望各式各樣的電動車也能百花齊放。據他留意，現時許多電動車車主在內地和澳門出牌，再回港駕駛，相關情況並不理想，「不用在港交稅及牌費，卻能使用香港的設施。」他明白，香港難一下子追上內地和澳門的水平，但不能抹煞貴價電動車對市民的吸引力，「如果貴價車也有津貼，或可吸引車主在港出牌。」

另有汽車業人士建議，若然政府不打算延續「一換一」計劃，可以更改資助方式。香港電動車業總商會發言人董先生說，官方可改為分級資助不同電動車車主，以減省審批「一換一」資格的人手，「最重要讓市民知道，政府仍然積極推動使用電動車。」

有汽車業人士盼政府維持稅務寬減額。

環境及生態局回覆指，政府正檢視有關計劃，並將適時公布最新安排。

早年亂象頻生 車行化身「中介」擅自出售配額

「一換一」配額交易過去亂象頻生，曾有劏車場擅自出售配額，甚或有車行經紀化身「中介」，主動為傳統汽油車車主及有意購入電動車的車主進行配對。有汽車業人士指，隨計劃推行多年，普遍車主已得悉相關程序，混亂情況大為減少。

自電動車「一換一」計劃開展以來，屢有騙徒乘虛而入。近月有苦主支付訂金後，持騙徒提供的身份證明文件到車行辦理手續，才得知相關文件已被另一買家使用，蒙受損失。有車主直言，「一簽」交易存有風險，買家切忌在核實配額資格前支付訂金，「相比之下，『兩簽』比較穩陣。」

有業界人士坦言，「一換一」計劃已推行數年，普遍車主也清楚配額有價有市，早年中介未經同意擅自出售配額的情況，近年已沒有再發生。

近年本港積極設置電動車充電網絡。

他指，商會有提醒同業不要以身試法，現時代理商會明確向車主提供意見，如客人單純劏車只有3000元至5000元，賣配額則有機會多收1萬至2萬元，「老實告訴客人也有得益。」

商會倡推「即買即資助」措施

香港電動車業總商會發言人董先生則建議，政府可考慮推出更多「即買即資助」的措施，免卻車主自行購置配額的程序，避免衍生亂象。

記者：仇凱瑭