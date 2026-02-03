Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天演唱會2026香港站｜3月啟德主場館開騷！演出日期、25周年巡演亮點一覽

社會
更新時間：11:19 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:19 2026-02-03 HKT

台灣天團五月天今日（2月3日）在社交平台發帖宣布，《回到那一天》25周年巡迴演唱會將以「春暖花開」為主題重臨香港。

五月天香港演唱會2026｜演出日期及地點一覽

根據官方公布，名為「2026 MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG」的香港站演出，已確定演出場地為全新的「啟德主場館」。橫跨3月底的演出日期合共四場，包括2026年3月24日（星期二）、3月25日（星期三）、3月27日（星期五）及3月28日（星期六）。

演出場地 日期
啟德體育園主場館 2026年3月24日（星期二）
3月25日（星期三）
3月27日（星期五）
3月28日（星期六）

25週年巡演《回到那一天》香港站亮點

主辦方透露，演唱會將採用億級華麗舞美設計，當中包括巨型創意球幕，旨在配合萬人合唱的場面，營造出酷炫的螢光海效果。共以「思念引路，回憶識途」，帶領觀眾穿越五月天超過25年的音樂歷程。

