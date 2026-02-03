金價︱情人節買金唔買花？分析師：本周五企穩「呢個位」 升幅可繼續

黃金價格過去兩年急升，近日則有明顯回調，比每盎司5,600美元高位急跌一成多，市場關注長線走勢。光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻今早（2月3日）在商台節目分析，市場近期傳美國聯儲局新任主席人選，拋售黃金導致明顯回調，屬過度反應。她認為短期內，本周五如果企穩大約每盎司4,600美元，仍然可以期待長線發展。她又笑言，去年已建議投資者「唔好送花，買金」，並指金價持續升值下，「擺多兩年，你身邊嘅人一定會多謝你，甚至嫁俾你！」今年這個理論可能仍然適用。

市場憂慮聯儲局「鷹派」人選 實為「借勢下跌」

金價近期出現顯著回調，市場普遍將其歸因於美國總統特朗普有意委任前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）接替鮑威爾，成為下一任聯儲局主席。由於市場視沃什為「鷹派」人物，憂慮其上任後減息步伐未明，利淡金價，引發一輪拋售。

然而湯麗鴻分析指，市場反應或過於激烈，形容今次跌市更似是「借勢下跌」及「小題大做」。她解釋，沃什雖然被標籤為鷹派，但他曾經是主張量化寬鬆（QE）的前主席伯南克「左右手」。當年香港能享有負利率環境、供樓負擔低，正是伯南克推行的政策所致。因此，她認為沃什並非市場想像中那麼「鷹派」，並預期他上任後，仍然有機會延續現有的減息或溫和利率方向。

相關新聞：

金價比特幣暴跌過後如何走 專家憂跌浪仍未完 摩通力撐金價年底6300美元

回顧早前非理性升勢 曾建議客戶高位止賺

在這次回調前，金價經歷了一輪急升，湯麗鴻形容其為「非理性」的升勢。她指出，當時受委內瑞拉、伊朗等地緣政治事件影響，加上美國與歐盟的貿易爭端，導致美元被市場急速拋售。在美元弱、黃金強的反向關係下，金價一度在單日急升100美元，出現瘋狂升幅。

她透露當時的技術指標「14天相對強弱指數」（RSI）已飆升至95的極度超買水平（100為滿分），「表明全世界所有人，有理冇理都即刻去買金」。市場情緒極度熾熱，她笑言甚至有朋友問她「係咪要買埋銅條」。

面對這種非理性亢奮，湯麗鴻表示其團隊當時已不斷建議客戶，當金價升至4950美元附近時，便應分批沽出「止賺離場」，並且不要在5000美元樓上追高。事後證明，這是一個相當準確的預判。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻。

「情人節買金論」再被提起 長遠看好升值潛力

湯麗鴻重提她過去的「情人節買金論」。她憶述，去年情人節前夕，當媒體問及金價走勢時，她已公開建議：「今年呢，如果你有身邊另一半或者有老婆呢，就唔好送花啦，唔好送朱古力，買金。」她當時斷言，黃金會持續升值，是保值的最佳禮物。她更笑說：「擺多兩年呢，你身邊嘅人一定會多謝你，甚至嫁俾你。」如今金價表現印證了她當初的看法。

後市展望：守穩4600美元關口可續升

至於今年這個「理論」還是否適用？湯麗鴻指，對金價長遠走勢仍抱持樂觀態度。她分析，只要美國總統特朗普的任期延續，其不可預測的行事風格將持續為環球金融市場帶來動盪，「上任一年已經搞咁多嘢」，這將會鞏固黃金作為避險資產的地位。在人心惶惶的環境下，「個個都覺得應該要揸住金先至會穩陣」。

在操作層面上，她提醒投資者密切留意本周五的收市價。她指出，4600美元是目前最關鍵的支持位，若金價能成功企穩於此水平之上，則證明升勢未完，「仲可以睇到金未來一個升幅潛力」。但她同時警告，投資者須衡量風險，若4600美元關口失守，下一個支持位將退至3800美元，屆時金價的升勢或會暫告一段落。