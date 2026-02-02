Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社署社工上月暈倒送院不治 孫玉菡深表哀痛 已聯絡家人提供支援

社會
更新時間：23:26 2026-02-02 HKT
發佈時間：23:26 2026-02-02 HKT

據了解，一名負責宏福苑「一戶一社工」服務的社署男社工，上月與居民見面後暈倒，送院後證實不治。勞工及福利局局長孫玉菡表示，對該社工離世深表哀痛，向他的家人致以深切慰問，社署事後已即時聯繫他的家人提供支援，並會繼續協助他們度過難關。

公務員事務局局長楊何蓓茵對他的離世表示哀悼，並向其家人致以最深切的慰問，指政府正盡力協助他的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。

傳負責宏福苑「一戶一社工」服務

宏福苑五級火發生後，共有1,984戶、逾4,900人受影響，政府透過「一戶一社工」服務，協助他們尋找緊急住宿、提供哀傷或心理支援、申領津貼等。立法會福利事務委員會上月曾討論「一戶一社工」工作，當時亦有議員關注前線社工工作量問題。

