世界桌球大獎賽明開鑼 部分賽程有變動 啟德體育園籲觀眾留意最新安排

世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix）明日（3日）起至8日於啟德體育園舉行，園方提醒，因應賽程更新，部分賽事將有改動，觀眾入場前應查閱入場條款，並預先計劃交通路線，以確保觀賽順暢。

部分賽事提早 設換票安排

世界桌球大獎賽明日開鑼，惟因應德國桌球大師賽的最新賽程，更新了部分球手行程，涉及2月3日及4日的8個場次，其中3場將提前一日舉行。

主辦方「F-Sports」公布，在2月1日晚上8時前已購買相關場次門票的觀眾，可憑原有門票按原定時段入場，並到啟德體藝館習藝坊入口旁的門票換領處，額外換領一張2月3至5日期間任何場次的同等價值門票。詳情可瀏覽官方網站或電郵至 [email protected] 查詢。

相關新聞：

桌球｜超過20名球手周一遊山頂 「火箭」奧蘇利雲首以「港人」身份打排名賽：相信會比上周德國站打得好

一文教你睇世界桌球大獎賽｜啟德開打 羅拔臣卓林普領銜 最平$80有得睇

觀賽時應保持安靜免走動

園方提醒，入場人士須遵守場地規則，不得攜帶任何塑膠、玻璃或金屬容器，以及罐裝、瓶裝飲品、水樽、外來食品及飲料。場內不准飲食，有需要的觀眾可到體藝館地下大堂。比賽期間，觀眾應保持安靜及避免走動，並按工作人員指示進出場地。若觀眾需於離場後再次入場，必須在出入時向職員出示並掃描門票。

此外，主辦方今年首設免費開放的運動嘉年華「F-Sports Club」，提供桌球、匹克球及乒乓球等多項運動體驗。已購買紀念品的觀眾，需使用臨時儲物架或啟德零售館內的電子儲物櫃暫存物品。

園方建議觀眾預先計劃回程路線，留意公共交通工具的營運時間。

港鐵 ： 東鐵綫（經大圍站往羅湖）：宋皇臺站尾班車將於晚上10時59分；啟德站尾班車將於晚上11時01分開出。 屯馬綫（往屯門）：尾班車將於凌晨0時25分（宋皇臺站）及0時23分（啟德站）開出。 屯馬綫（往烏溪沙）：尾班車將於凌晨0時53分（宋皇臺站）及0時55分（啟德站）開出。



註：體藝館停車場及的士上落客區將如常開放。