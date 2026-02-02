中環法國餐廳L'Amour爆食物中毒 4人食生蠔後上吐下瀉
更新時間：21:44 2026-02-02 HKT
發佈時間：21:44 2026-02-02 HKT
衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，正調查兩宗於中環L'Amour餐廳發生的食物中毒個案，共涉及一男三女，年齡介乎30歲至59歲，一人已求醫，無需入院，全部人情況穩定。他們於上月底在該餐廳進食生蠔及沙律後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。
4人進食生蠔後不適
中心指，兩宗食物中毒個案有流行病學關連，他們於1月27日在中環蘭桂坊L’Amour晚膳後，約25至38小時後陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。初步調查顯示，受影響人士均在該餐廳進食過生蠔及沙律。衞生防護中心及食物環境衞生署人員事後已到涉事餐廳調查，發現受影響人士可能因進食生的食物引致食物中毒。
食物安全中心已即時指示該餐廳暫停供應涉事食物、徹底清潔消毒處所，並向員工提供食物安全教育。當局的調查工作仍在繼續。
