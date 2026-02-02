八達通新春派錢！消費滿百元最高贏$28回贈 不設每日限制 全港逾1500門市參與

新春將至，八達通卡推出全新農曆新年推廣活動「八達通『一嘟即發』新春獎賞」，由農曆年廿七（2月14日）至初三（2月19日）期間，手機八達通用戶及樂悠咭持有人於全港參與商戶門市，以全新推出的八達通機（讀卡機OR 3.0）拍卡單次消費滿100元，即有機會贏取價值28元的八達通獎賞。八達通集團行政總裁應天麒表示，希望活動能支持實體經濟，同時推廣手機八達通及樂悠咭。

電台DJ阿正聲音揭曉獎賞結果

應天麒指，從本月14日至19日，只需在新八達通機使用手機八達通或樂悠卡，消費滿港幣100元，即可獲得驚喜現金獎勵。當聽到由電台主持黃正宜（阿正）聲演的「恭喜你贏咗價值（獎賞價值）蚊八達通獎賞」， 即代表成功贏取八達通新春獎賞，將即時自動抵銷用戶手機八達通或樂悠咭之相關交易金額，實現「一嘟即發」的創新獎賞體驗。

應天麒指，希望透過「一嘟即發」，將即時獎勵與實際消費聯繫起來，透過引導客流前往香港的商店和餐飲場所，在這個節日季提振實體經濟。公司亦冀推廣手機八達通，而樂悠咭雖然目前尚未支持流動支付，但亦希望他們能體驗科技帶來的優惠。

29間商戶同步推出新春限定購物優惠

應天麒又介紹全新推出的讀卡機OR 3.0，形容它是一款智慧互聯設備，融合了即時線上體驗的精華，以及線下支付的便利性和高效性。他稱新卡機外觀時尚，功能強大，並且採用了與任天堂Switch相同的晶片組，公司冀今年底有超過90%的零售商戶讀卡機都能升級至OR3.0。

八達通公司表示，參與的零售及餐飲商戶有29個，超過1,500間門市的新八達通機，能贏取有關優惠；每次消費滿100元，都可抽取2元、8元或最高28元的現金獎，不設每日限制。此外，由明日（3日）至28日期間，全港29個參與零售及餐飲商戶，亦會同步推出農曆新年限定購物優惠，涵蓋辦年貨、團年飯、新春聚會等不同消費場景，讓市民於佳節期間盡情消費，盡享優惠。

記者：趙克平

攝影：何健勇