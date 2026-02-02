11個政府公眾停車場3月起加價 私家車時租加一蚊、月租加$150 即睇新收費詳情！
更新時間：15:57 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:57 2026-02-02 HKT
運輸署今日（2日）公布，由3月1日起調整轄下11個政府公眾停車場的收費，包括「私家車／的士／客貨車」月租加價150元、時租加1元、日泊加10元、夜泊加5元；「電單車」時租不變，月租加60元、日泊加2元、夜泊加1元。
11個加價的政府公眾停車場分別為：堅尼地城停車場、林士街停車場、天星碼頭停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、雙鳳街停車場、黃大仙停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。
運輸署：已考慮市民接受程度
運輸署發言人表示，在調整該11個政府公眾停車場收費時，已考慮多項因素，包括鄰近公眾停車場的收費水平、市民的接受程度，以及政府停車場的使用率等。
除另註明外，該11個停車場的收費調整綜合如下：
|車輛類別
|時租
|「日泊」
|「夜泊」
|月租（註一）
|私家車／的士／客貨車
|+$1
|+$10
|+$5
|+$150（註二）
|旅遊巴士／貨車
|+$1
|--
|+$5
|--
|電單車
|--
|+$2
|+$1
|+$60
註一：季租則按月租的加幅率上調。
註二：部分停車場提供的士月租／季租優惠收費，該類月租將上調$120，季租則按月租的加幅率上調。
