廉署：推動創新科技反貪是全球大趨勢

廉署在是次反貪會議派出多位執行處資深調查人員出席，包括追逃追贓的專業人員，聚焦交流及分享各種新科技防貪和調查手法，例如利用大數據調查貪污及詐騙等，剖析犯案手法和模式；利用人工智能技術，協助分析財務狀況和金錢流向；以及如何有效追踨及偵查利用加密貨幣干犯的貪污罪行。

廉政專員胡英明形容，現今的反貪工作，「很多時是反貪精英與高科技罪犯的對壘」，要高效打擊日新月異和愈加迂迴的科技犯案手法，廉署必須結合尖端科技，並且不斷學習新技術。其中最有效的學習方法，是透過國際會議，與各國執法人員同場「面對面」交流心得，直接獲得新興犯案手法的第一手資訊，亦可共同磋商應對和打擊的策略，同步提升反貪治理能力。

此外，廉署執行處處長（私營機構）莊家樂及多位廉署人員，在一連三日的多場會議上亦分享了運用大數據分析和人工智能工具協助貪污調查、追逃追贓的最新資訊和技術，以及科技防貪手法和創新反貪宣傳策略。

廉署人員和不同國家的執法部門代表，在APEC會議交流最反貪資訊。

廉署代表團向各APEC成員分享反貪執法上的實務經驗和心得。

亞太經合組織今年首個反貪腐主題會議在廣州舉行，接近全數經濟體成員均派員出席。