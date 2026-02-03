Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署：推動創新科技反貪是全球大趨勢

社會
更新時間：07:30 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-03 HKT

廉署在是次反貪會議派出多位執行處資深調查人員出席，包括追逃追贓的專業人員，聚焦交流及分享各種新科技防貪和調查手法，例如利用大數據調查貪污及詐騙等，剖析犯案手法和模式；利用人工智能技術，協助分析財務狀況和金錢流向；以及如何有效追踨及偵查利用加密貨幣干犯的貪污罪行。

廉政專員胡英明形容，現今的反貪工作，「很多時是反貪精英與高科技罪犯的對壘」，要高效打擊日新月異和愈加迂迴的科技犯案手法，廉署必須結合尖端科技，並且不斷學習新技術。其中最有效的學習方法，是透過國際會議，與各國執法人員同場「面對面」交流心得，直接獲得新興犯案手法的第一手資訊，亦可共同磋商應對和打擊的策略，同步提升反貪治理能力。

此外，廉署執行處處長（私營機構）莊家樂及多位廉署人員，在一連三日的多場會議上亦分享了運用大數據分析和人工智能工具協助貪污調查、追逃追贓的最新資訊和技術，以及科技防貪手法和創新反貪宣傳策略。

廉署人員和不同國家的執法部門代表，在APEC會議交流最反貪資訊。
廉署人員和不同國家的執法部門代表，在APEC會議交流最反貪資訊。
廉署代表團向各APEC成員分享反貪執法上的實務經驗和心得。
廉署代表團向各APEC成員分享反貪執法上的實務經驗和心得。
亞太經合組織今年首個反貪腐主題會議在廣州舉行，接近全數經濟體成員均派員出席。
亞太經合組織今年首個反貪腐主題會議在廣州舉行，接近全數經濟體成員均派員出席。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
18小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
14小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
14小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
14小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
14小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
12小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
9小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
16小時前