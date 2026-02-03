出席廣州APEC反貪會議 廉政專員胡英明：藉APEC深化亞太反貪合作

亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）反貪腐倡透明專家工作小組會議昨在廣州舉行，廉政專員胡英明率領廉署人員出席會議，他表示， 2026年中國成為亞太經合組織峰會及相關會議的東道主，將主辦多場高規格會議，是次會議是今年亞太經合組織「中國年」的首個反貪腐主題會議。廉政公署憑藉國家今年主辦APEC會議的良好契機，致力深化亞太區反貪合作，協助提升亞太區域反貪與防貪能力。

胡英明向本報表示，APEC是亞太區最重要的經濟合作機制之一，維護廉潔營商環境及高效打擊貪污罪行，是保障亞太區經濟發展的必要條件。今年APEC會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並有三項優先領域：「開放、創新、合作」。廉署的肅貪倡廉策略，正正朝著APEC三項領域向前推進。

廉政專員胡英明表示廉署將繼續憑藉一國兩制優勢推動《北京宣言》，共同創建廉潔社會。

APEC早於2014年發表及通過《北京反腐敗宣言》，進一步深化區內反貪合作，打擊跨境貪腐罪行和強化國際間追逃追贓的機制和能力。廉署一直有效實踐宣言目標，包括作為聯合國毒品和犯罪問題辦公室的戰略夥伴，合辦「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」及「人工智能與科技應用之反貪專業課程」等國際活動，亦合編《監獄貪污風險管理指南》，更與不同地域的反貪機構簽訂多份合作備忘錄，強化反貪腐協作。

胡英明表示，廉政公署受惠於「一國兩制」的獨特優勢，致力將《北京反腐敗宣言》付諸實踐。他在會議上說：「《北京反腐敗宣言》在上一個馬年通過。下一個馬年即將來臨，廉署將繼續深化區域反貪腐合作，憑藉『一國兩制』的優勢，以駿馬奔騰向前的衝勁，馬力十足地繼續推動落實宣言，共同創建廉潔社會。」胡英明在會上亦與不同的APEC經濟體成員的執法機構，就全新的反貪工作交流心得，並探討未來的反貪合作方向，包括反貪的協作和培訓上的支援，目標是共同提升反貪能力。

APEC會議吸收經驗 有效助力本港肅貪倡廉工作

胡英明表示，科技犯罪方式日新月異、逃避罪責的手法層出不窮，廉署多年來一直著重「創新，重點強化科技反貪手法協助貪污調查。廉署人員出席今次會議，汲取亞太區不同國家和地區的反貪經驗和成功個案分析，了解區內不同的偵查手法，有效助力本港的肅貪倡廉工作。

