出席廣州APEC反貪會議 廉政專員胡英明：藉APEC深化亞太反貪合作

社會
更新時間：07:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-03 HKT

亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）反貪腐倡透明專家工作小組會議昨在廣州舉行，廉政專員胡英明率領廉署人員出席會議，他表示， 2026年中國成為亞太經合組織峰會及相關會議的東道主，將主辦多場高規格會議，是次會議是今年亞太經合組織「中國年」的首個反貪腐主題會議。廉政公署憑藉國家今年主辦APEC會議的良好契機，致力深化亞太區反貪合作，協助提升亞太區域反貪與防貪能力。

胡英明向本報表示，APEC是亞太區最重要的經濟合作機制之一，維護廉潔營商環境及高效打擊貪污罪行，是保障亞太區經濟發展的必要條件。今年APEC會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並有三項優先領域：「開放、創新、合作」。廉署的肅貪倡廉策略，正正朝著APEC三項領域向前推進。

廉政專員胡英明表示廉署將繼續憑藉一國兩制優勢推動《北京宣言》，共同創建廉潔社會。

APEC早於2014年發表及通過《北京反腐敗宣言》，進一步深化區內反貪合作，打擊跨境貪腐罪行和強化國際間追逃追贓的機制和能力。廉署一直有效實踐宣言目標，包括作為聯合國毒品和犯罪問題辦公室的戰略夥伴，合辦「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」及「人工智能與科技應用之反貪專業課程」等國際活動，亦合編《監獄貪污風險管理指南》，更與不同地域的反貪機構簽訂多份合作備忘錄，強化反貪腐協作。

胡英明表示，廉政公署受惠於「一國兩制」的獨特優勢，致力將《北京反腐敗宣言》付諸實踐。他在會議上說：「《北京反腐敗宣言》在上一個馬年通過。下一個馬年即將來臨，廉署將繼續深化區域反貪腐合作，憑藉『一國兩制』的優勢，以駿馬奔騰向前的衝勁，馬力十足地繼續推動落實宣言，共同創建廉潔社會。」胡英明在會上亦與不同的APEC經濟體成員的執法機構，就全新的反貪工作交流心得，並探討未來的反貪合作方向，包括反貪的協作和培訓上的支援，目標是共同提升反貪能力。

APEC會議吸收經驗 有效助力本港肅貪倡廉工作

胡英明表示，科技犯罪方式日新月異、逃避罪責的手法層出不窮，廉署多年來一直著重「創新，重點強化科技反貪手法協助貪污調查。廉署人員出席今次會議，汲取亞太區不同國家和地區的反貪經驗和成功個案分析，了解區內不同的偵查手法，有效助力本港的肅貪倡廉工作。

廉政專員胡英明率領代表團出席亞洲太平洋經濟合作組織在廣州舉辦的反貪會議。

