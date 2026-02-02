上環5100萬日圓搶劫案 3日藉男及女傳譯員被控串謀搶劫罪 還押至4.14再訊

上環上星期五發生5,100萬日圓（約258萬港元）搶劫案，3名日藉男子與52歲中國籍女傳譯員涉案被捕，其中1男更疑為「內應」負責通風報信。4人同被控一項串謀搶劫罪，今被押解往東區裁判法院提堂，4人暫毋須答辯。主任裁判官張志偉將案件押後至4月14日再訊，以待控方進一步調查，期間各被告須還押。

3名日本籍男被告為23歲無業下村桂吾、28歲無業山口將人及27歲文員鈴木悠介，女被告為52歲傳譯員李楠。控罪指，4人於2026年1月30日在上環德輔道中興業商業中心外串謀搶劫，及劫去日本籍男子蕪木順一共5,100萬日圓。

控方反對各被告擔保，鈴木悠介要求保釋，但遭張官拒絕，其餘3人則沒有保釋申請 。各被告須還押至4月14日候訊，鈴木悠介將於2月10日再帶庭進行保釋覆核。

案件編號：ESCC303/2026

法庭記者：王仁昌