支聯會顛覆案│控方完成播放同意事實中所有片段 李卓人將申請毋須答辯

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。控方今早續於西九龍法院繼續播放同意事實中多段片段，預期今日將播放完畢。辯方交代只需為李卓人傳召並盤問1名發出反對通知書禁止支聯會晚會的警員。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事，在多名懲教人員看管下坐於訟辯席上。

李卓人將申請毋須答辯

控方上周交代將為李卓人傳召2名警員供辯方盤問，2名警員分別發出了反對通知書，禁止2020年及2021年支聯會晚會。沈士文今指經考慮過後，只需傳召其中1位警員，預計將於1日內完成，可於農曆新年前存檔書面陳詞，申請李卓人毋須答辯。

控方今日播放完同意事實中最後十多段片段，包括支聯會年宵攤位、沈旭暉訪問、街站、示威活動及拒交文件案記者會等。李官押後案件至周三續審，屆時將傳召1名控方證人作證，並預計控方舉證完畢後，將於3月初聽取雙方陳詞，爭議共謀者原則及中段陳詞。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪