每日雜誌‧人物誌｜日兼兩職守護兩代心血 豬農黃碩鋒盼三年內復業續章

位處元朗南發展範圍的「順利養豬場」，近日進行最後搬遷工序，以便交還土地。去年初，該養豬場爆發非洲豬瘟，1500頭活豬全遭撲殺，自此停業。過去1年，養豬場負責人黃碩鋒日做兩份工應付生計，對未能守住家業耿耿於懷。人生幻變無常，他見證30年前禽流感陰霾下，父親由養雞改為養豬，惟今次土地被收回，養豬場走上終章。來到40歲人生關口，他許下3年之約，盼找到合乎各項法規的土地重置養豬場，譜寫新篇，毋負對父親的承諾。

黃碩鋒現時日做兩份工作，維持生計。

近日黃碩鋒拆卸及覓地存放養豬場內多部溝料機。

上星期一下午，黃碩鋒回到從小長大的養豬場。面對停業現實，他無奈之餘選擇向前看。數月前，他在大埔租地，存放由養豬場拆下的工具及設施，包括多部混合飼料的巨型溝料機，以及大批用於豬舍去水系統的鑄鐵板，「能拆卸的都搬走，希望減低復業時的開支。」

順利養豬場位於元朗公庵路盡頭，佔地6萬平方呎，設11個豬舍。養豬場所在地是阿鋒父母自上世紀70年代的居所，昔日黃父工餘種菜養雞，母親操持家務，養活4名子女。1979年，黃父全身投入養雞工作，購買物料自置雞舍，當上小老闆。禽流感陰霾下，1996年初黃父毅然改養豬隻，「豬舍內紅磚牆都是爸爸親手砌成。」

1996年初，在禽流感陰霾下，黃碩鋒的父親由養雞改為養豬。 受訪者提供

流浮山覓地不符法規要求

養豬場列入元朗南發展範圍，他指按原定規劃，當局於2029年才收地，但2023年收到通知指須配合興建污水廠相關工程而提早收地，須於今年1月遷出。過去數年，他四處尋找地方，「曾在流浮山找到心儀土地，可惜不符合法規要求。」

禍不單行的是去年初，順利養豬場爆發非洲豬瘟，這場疫症讓養豬場直接走進末路。鑑於距搬遷期限僅餘1年，他決定停業，並陸續拆卸養豬場，惟搬遷需時，幸獲延長收地時限。

去年1月，順利養豬場爆發非洲豬瘟，1500頭活豬遭撲殺。 受訪者提供

面對每月供樓及生活開支達5萬元，過去1年他日打兩份工，「日間當水喉技工，晚上到麵包工場製麵包。」多年來，他負責養豬場內的大小水喉工程，笑言當水喉匠是駕輕就熟。至於製作麵包，他指當中有不少竅門，「酵母對溫度敏感，要因應天氣調整發酵時間。」

養豬場內產房、育嬰室、大豬、中豬及小豬圈養的豬舍區分清晰，是黃碩鋒兩父子的心血。黃碩鋒在2012年回到養豬場工作，他早年留學澳洲，修讀工商管理，2009年畢業回港，曾從事金融相關工作，期間黃父患上腎衰竭，他於是放假回來協助。及後黃父病情惡化，他以農場是父母心血，既養活一家，亦供他留學，便辭職回來，並承諾好好打理養豬場。

培育「超級豬婆」大計幻滅

阿鋒接手時，養豬場主要養殖肉豬。由父親言傳身教到自己加入後，他深深體會養殖業講求親力親為，但時代轉變亦須了解市場，分析數據，引入新思維。針對港人飲食清淡，他引進西班牙優質豬作三元雜交，培育出瘦肉較多的肉豬。疫症是養殖業大敵，他為每頭豬掛上附設二維碼的「耳牌」，記錄及監察豬隻健康。

不過，養殖肉豬講求量多及豬隻肥壯，須投餵大量飼料，成本沉重，一旦感染疫症，整批豬隻便要撲殺，損失慘重。種豬養殖量少，飼料亦餵得少，但相對賣得較高價錢，加上當時沒太多農友養殖種豬，他認為有前景，便於2022年改養種豬。

黃碩鋒看中種豬售價較高，投餵飼料較少，於2022年改養種豬。 受訪者提供

母豬約於8個月大可以配種，以懷孕期118日計算，即約13至14個月大時可分娩第一胎。他說，母豬一般每年可生兩胎，每胎約生10多隻幼豬，以現時每隻豬仔約售200多元計，每頭母豬約於飼養2年後可以回本。分娩後，他會挑選「肚腩及骨架較大」的優質豬女及精壯的豬仔，集中圈養用於配種，次等的則當肉豬飼養。他指，有些母豬母性較強，擅於餵哺幼豬，亦有可持續生產出較多優質小豬的「超級豬婆」，後者可遇不可求，須分開圈養，並從海外訂購純種公豬的冷藏精液進行人工受孕，維持優質基因。他的盤算是，若能培育更多「超級豬婆」，便能形成強大生產軍團，可是一切隨着去年爆發的非洲豬瘟而幻滅。

黃碩鋒指，「超級豬婆」能產下高質幼豬，可遇不可求。 受訪者提供

見步行步願盡力一試

在沒有豬隻的養豬場談「養豬經」，有點突兀和諷刺。他憶述，昔日走進養豬場，大豬、小豬叫個不停，十分熱鬧，現在是肅殺的寧靜。收地期限每日倒數，養豬場結業已成定局。他指，自己的經歷就是其他養殖戶及農友的寫照，城市發展對傳統農業帶來巨大衝擊，但當局的支援及賠償有限。當局提出在上水興建多層式現代化豬場，相關工程去年才招標，最快數年後落成，他認為是太遙遠的事，更憂小豬農資本有限，未能入場。

去年初起，用於餵飼豬隻的鐵兜一直閒置。

至於會否重返金融業？他指投身養豬業10多年，已錯過金融事業發展黃金期。為了妻子及兩名1歲及3歲的女兒，他只能見步行步，沒太多選擇。

他稱，過去父親及自己亦為家業帶來轉變，「由養雞改為養豬，其實不容易」，惟如今土地被收回，他形容是「連根拔起、失去依靠」。來到40歲的關口，卻陷入人生交叉點，他希望給自己3年時間，尋找到一幅符合各項法規的土地重置養豬場，為家業譜上新章。對成功率，他心中有數，形容是一個奢侈的夢想，但仍會盡力一試，完成對父親的承諾。

黃碩鋒希望3年內找到符合各項法規的土地，重置養豬場。

年近歲晚 豬舍空墟愧對亡父

年近歲晚，是農戶最繁忙的時間。黃碩鋒指，昔日農曆新年及中秋節等大節日，活雞及活豬特別暢銷，父母生活儉樸，最高興莫過於得悉牲口賣得好價錢，亦贏口碑，便抵銷一整年的勞累。

作為長子，他從小便跟母親到昔日的養雞場幹活，到雞欄收雞蛋。黃父是廣東揭西客家人，1970年代來港。黃碩鋒稱，父母喜愛務農，由養雞到養豬，場內保留一幅田地供父母種瓜種菜，父母亦樂此不疲，以自給自足為傲。

他指，昔日平民百姓生活節儉，只有中秋節及農曆新年的大時大節，才會宰雞殺鴨、吃豬肉。他稱，父母尤其重視牲口品質，每當大節日來臨前，父母特別忙碌，清晨起床餵飼。他指，當雞隻、豬隻獲讚品質好，又賣得好價錢，父母便樂上半天，視作最大回報。

其後黃爸爸將雞場改為豬場，當時就讀小學的阿鋒放學回家後，父親帶他到附近豬場。原來當日該豬場結業，父親購下對方50多隻豬，至今難忘當日父子二人沿着公庵路浩浩蕩蕩「趕豬」的墟冚場面，無奈時光飛逝，經營半世紀的家業因收地走上終章，令他感愧對亡父。

記者：關英傑