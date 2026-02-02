立春天氣︱氣溫過山車 周五溫暖潮濕最高24度 兩日急插10度周日相當清涼
更新時間：12:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-02 HKT
天文台指，新界及市區今（2日）早氣溫約為13至14度。周三（2月4日）就是二十四節氣中的「立春」，天文台料本周中後期氣溫將有所回暖，周五（6日）預計介乎18至24度。然而，受東北季候風影響，周末天氣將再度轉冷，預計周日最低氣溫將降至14度左右。
天氣｜周日跌至14度 兩區見11度
根據九天天氣預報，本周五（6日）最高氣溫預計為24度，上水下午更可能升至27度，濕度為70至95%。然而，一股東北季候風預計將於周末抵達華南沿岸，令天氣再度轉涼。氣溫在兩日內將顯著下降約10度，周日最低氣溫預計僅14度，石崗及打鼓嶺等地區更可能低至11度。
天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區早上仍然清涼。隨着偏東氣流在本周中後期緩和，華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。預料一股東北季候風會在周末抵達華南沿岸，下周初該區天氣再度轉涼。
最Hit
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
7小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
2026-01-31 21:00 HKT