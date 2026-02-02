立春天氣︱氣溫過山車 周五溫暖潮濕最高24度 兩日急插10度周日相當清涼

天文台指，新界及市區今（2日）早氣溫約為13至14度。周三（2月4日）就是二十四節氣中的「立春」，天文台料本周中後期氣溫將有所回暖，周五（6日）預計介乎18至24度。然而，受東北季候風影響，周末天氣將再度轉冷，預計周日最低氣溫將降至14度左右。

天氣｜周日跌至14度 兩區見11度

根據九天天氣預報，本周五（6日）最高氣溫預計為24度，上水下午更可能升至27度，濕度為70至95%。然而，一股東北季候風預計將於周末抵達華南沿岸，令天氣再度轉涼。氣溫在兩日內將顯著下降約10度，周日最低氣溫預計僅14度，石崗及打鼓嶺等地區更可能低至11度。

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區早上仍然清涼。隨着偏東氣流在本周中後期緩和，華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。預料一股東北季候風會在周末抵達華南沿岸，下周初該區天氣再度轉涼。