手球︱港隊訓練場地安排有進展 啟德體育園研有蓋場加手球線 康文署提供更多租場時數

社會
更新時間：21:15 2026-02-01 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-01 HKT

香港男子手球隊在全運會殺入四強，創歷史佳績，但訓練場地資源成為該隊最迫切要解決的問題。中國香港手球總會今日（1日）發聲明表示，經過各方的共同努力，港隊訓練場地的安排已取得初步進展，包括啟德體育園會研究在有蓋硬地球場加設手球場界線，石硤尾公園體育館及兆麟體育館室內手球場亦會提升預留給手球隊使用的訓練時數。

啟德體育園商討特惠價租場

總會在聲明中指，自全運會結束以來，會方高度關注手球場地不足的問題，為此一直與文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署、啟德體育園等相關部門進行會議及緊密溝通，積極商討手球港隊場地訓練事宜，期間得各部門積極回應。經過各方的共同努力，港隊訓練場地的安排已取得初步進展。

聲明又指，文化體育及旅遊局已聯同啟德體育園營運公司與會方深入探討，研究使用啟德體育園支援手球隊訓練的方案，其中包括在啟德體育園有蓋硬地球場加設手球場界線，並協調租用安排。此外，亦已與啟德體育園商討，以特惠價格租用啟德體藝館習藝坊供手球隊作練習之用的可行性。

康文署研提供更多體育館場地

另外，在康樂及文化事務署的協調下，總會經常使用的石硤尾公園體育館及兆麟體育館室內手球場，自2026年1月起，將預留給會方使用的訓練時數提升。同時，康文署亦正研究提供更多的體育館供本會進行港隊訓練的可能性。

總會期望在各方共同努力下，能夠有效解決場地不足的問題，亦特別感謝文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署、啟德體育園以及各界友好的積極支持與配合。

