《我要讚佢》齊寫「福」字推廣讚美文化 3局長即席揮毫 寄語學生「勿以善小而不為」

星島新聞集團舉行《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」年度旗艦活動，邀得多位政府官員擔任主禮嘉賓，包括教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩。眾嘉賓與在場師生即席揮毫，共書吉祥「福」字，並寄語學生持續為社會傳遞正能量。

蔡若蓮：感恩珍惜尤其重要

蔡若蓮致辭時表示，科技日新月異，人工智能等新興技術為年輕一代帶來機遇的同時，也伴隨不少挑戰。她強調，培育學生正確的價值觀，教導他們學會明辨慎思，感恩珍惜尤其重要。蔡若蓮引用研究稱，感恩是重要的性格強項，能助人更能發現生活中的美好，提升幸福感。教育局近年鼓勵學校舉辦多元化的全方位學習活動，通過義工活動、服務學習等，結合課堂內外，培養學生常懷感恩之心，以積極樂觀的態度，勇敢面對生活和成長的轉變和挑戰。

蔡若蓮續稱，各位「我要讚佢大使」是感恩文化的播種者及耕耘者，「你們的良好品行、無私奉獻和積極參與的精神，成為希望與關愛的種子」，呼籲學生「勿以善小而不為」。她感謝星島新聞集團舉辦《我要讚佢》活動，弘揚感恩文化，期望大家繼續以行動實踐，凝聚善行，推動社會進步。

麥美娟曾參加《英文虎報》徵文比賽獲獎

麥美娟表示，特區政府十分重視青年發展，關心他們的身心健康和全人發展。民青局配合施政報告《青年發展藍圖》的方向，推出不同計劃和活動為青年人創造發展空間，培育他們的正向思維。她鼓勵現場學生從小裝備，日後把握機會參與政府推出青年人才培養計劃追尋夢想。

她指，星島新聞集團是香港歷史悠久的傳媒，秉承公正持平的新聞理念、務實創新的精神，為讀者提供高品質、可信賴的報道。同時，星島亦肩負社會責任，為社區創造共同價值和帶來正面影響，並為培育下一代作出貢獻。她提及星島在支持青年活動的工作上「幾十年不變」，更透露自己也是受益者，曾參加由《英文虎報》舉辦的徵文比賽並獲獎。

她稱讚星島定期舉辦不同活動推動青年發展，其中 《我要讚佢》項目自推出以來，表揚社會好人好事，推動讚美文化，為香港加點讚，發放更多正能量。這個讚賞計劃不止是集團活動，更推廣至社區，先後與關愛隊在地區展開關懷服務，將愛心分享至有需要的人。

羅淑佩鼓勵學生到藝術館觀賞書畫

除了表揚學生外，《我要讚佢》亦推展至表揚各行業的「無名英雄」。羅淑佩說，《我要讚佢》去年表揚旅遊業及相關行業提供優質服務的從業員，此舉對香港作為優質旅遊目的地的形象至關重要，並感謝星島秉持專業守正、公平準確報道。

羅淑佩指，書法藝術已於2009年列入聯合國非物質文化遺產名錄，鼓勵對書法有興趣的學生前往香港藝術館參觀。該館自2019年完成重修擴建後，訪客已突破500萬人次參觀，其中中國書畫展廳收藏了大量古代與近代書畫，極具觀賞與啟發價值。她續說，今次活動書寫的「福」字，有機會隨部分《頭條日報》送出，希望將這份福氣和祝福與全港的市民分享，「多些正能量，我們笑多些」，並祝願大家在馬年馬上成功，笑口常開。