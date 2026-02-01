羅淑佩：有信心今年旅客人次突破5000萬 國家籲勿遊日 旅客或轉為訪港「避寒」

文體旅局局長羅淑佩今日（1日）在電視節目《講清講楚》表示，有信心2026年全年訪港旅客突破5000萬人次。農曆新年將至，羅淑佩指，由於聖誕節和春節相隔得較長，加上內地春節黃金周長達8至9天，故對農曆新年旅遊市道感樂觀。

國家呼籲民眾勿赴日本 香港或受惠

國家近期再度呼籲民眾不要去日本，被問到內地客會否因而轉來香港，羅淑佩認為，地緣政治、國家政策的確會令香港有一定程度上受惠。此外，內地部分地區天氣不佳、有風雪，或使他們覺得「不如來南方、來香港」。

漁護署多了同事停止休假 農曆年駐守熱門景點

羅淑佩又指，自從落實了初二煙花匯演後，新春預訂酒店數目有一波上升，不少旅客或為「舒舒服服、佗佗佻佻」地看煙花，會逗留在香港過夜。至於生態旅遊或者山徑，她也了解到漁護署很緊張，包括加強一些景點的清潔、管理，指相信會多了同事停止休假，加派人手在假期期間駐守熱門景點。而油麻地警署亦會在新春期間延長開放時間。

羅淑佩又介紹今年花車巡遊，例如國泰慶祝80周年；馬會為慶祝馬年將有馬形吉祥物；旅發局新增以「啟德主場館」為主題的「一拖一」花車；麥當勞慶祝50周年；並加入Labubu等受歡迎的IP。

她指政府和旅發局不斷擴充景點、而盛事同樣對吸引旅客很重要，包括馬術、桌球世界賽、乒乓球及羽毛球大賽將會繼續；七欖將迎來50周年；劍擊世界賽定於7月舉行；預計2026/27年將有許多巨星在香港辦跨年演唱會；並探討擴充馬拉松的可能性。

承載能力方面，羅淑佩表示2017年時，當時本港可接待一年五、六千萬人次，而近年新增很多景點，故不擔心接待能力。她認為重點在於提升旅客體驗，現時全港約有9.4萬酒店房間，未來三年會增加約4,400間房間供應，相信能進一步增加接待能力。