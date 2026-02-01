Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅淑佩：有信心今年旅客人次突破5000萬 國家籲勿遊日 旅客或轉為訪港「避寒」

社會
更新時間：12:39 2026-02-01 HKT
發佈時間：12:39 2026-02-01 HKT

文體旅局局長羅淑佩今日（1日）在電視節目《講清講楚》表示，有信心2026年全年訪港旅客突破5000萬人次。農曆新年將至，羅淑佩指，由於聖誕節和春節相隔得較長，加上內地春節黃金周長達8至9天，故對農曆新年旅遊市道感樂觀。

國家呼籲民眾勿赴日本 香港或受惠

國家近期再度呼籲民眾不要去日本，被問到內地客會否因而轉來香港，羅淑佩認為，地緣政治、國家政策的確會令香港有一定程度上受惠。此外，內地部分地區天氣不佳、有風雪，或使他們覺得「不如來南方、來香港」。 

漁護署多了同事停止休假 農曆年駐守熱門景點

羅淑佩又指，自從落實了初二煙花匯演後，新春預訂酒店數目有一波上升，不少旅客或為「舒舒服服、佗佗佻佻」地看煙花，會逗留在香港過夜。至於生態旅遊或者山徑，她也了解到漁護署很緊張，包括加強一些景點的清潔、管理，指相信會多了同事停止休假，加派人手在假期期間駐守熱門景點。而油麻地警署亦會在新春期間延長開放時間。

羅淑佩又介紹今年花車巡遊，例如國泰慶祝80周年；馬會為慶祝馬年將有馬形吉祥物；旅發局新增以「啟德主場館」為主題的「一拖一」花車；麥當勞慶祝50周年；並加入Labubu等受歡迎的IP。

她指政府和旅發局不斷擴充景點、而盛事同樣對吸引旅客很重要，包括馬術、桌球世界賽、乒乓球及羽毛球大賽將會繼續；七欖將迎來50周年；劍擊世界賽定於7月舉行；預計2026/27年將有許多巨星在香港辦跨年演唱會；並探討擴充馬拉松的可能性。

承載能力方面，羅淑佩表示2017年時，當時本港可接待一年五、六千萬人次，而近年新增很多景點，故不擔心接待能力。她認為重點在於提升旅客體驗，現時全港約有9.4萬酒店房間，未來三年會增加約4,400間房間供應，相信能進一步增加接待能力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
18小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
撞車黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
22小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
2026-01-31 11:29 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
22小時前
四川瀘州花壇藏屍案，兇手改名整容潛逃28年終落網。
奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網
奇聞趣事
5小時前
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
6小時前
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
3小時前