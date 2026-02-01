Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

撞車黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複

更新時間：10:07 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:07 2026-02-01 HKT

【撞車黨/碰瓷黨/詐騙/律師/CLAIM保險/索償】新型「撞車黨」近期引起全城關注，有人舉報輕微行車違例的司機後，相隔一段時間，訛稱「意外」後「喪失工作能力」等理由，向涉事司機索取天價賠償。警方日前指正審視數十索可疑案件，保安局局長鄧炳強今日（2月1日）透露，審視中的個案已增至逾70宗。

撞車黨︱警方近期高調宣傳後 更多人求助

鄧炳強指，經過廣泛報道及警方高調宣傳後，近日報案的人增多，至今發現有七十多宗個案有可疑。其中，他們發現相關個案的律師樓「好多單都係佢做，診所雖然有幾十間，但醫生來來去去都係嗰三幾個」，當中有「受害人」報稱在「交通意外」後「撞親條頸」，但警方發現「其中一個最犀利嘅，有超過20單都係佢，照計一個人冇理由咁黑仔㗎嘛，日日出街都俾人撞親條頸」，因此警方相信涉及有組織行騙，必定全力調查。

撞車黨︱若投保人無過錯 不會失去「無索償折扣」

他提到，如遇到傳統的「碰瓷黨」，應第一時間報警，警察在現場處理過後，司機會更有保障，「例如你見到佢突然跳出嚟俾你撞，警察可能會發現佢『一日跳5次』。」那就更加確認該人是騙徒。對於新型的「撞車黨」，鄧炳強指必然要先與保險公司處理，因後者資料庫多資訊，可提醒可疑個案，如發現有任何問題，例如索償金額或情節不合理，應立即報警。

對於那些協助可疑個案的律師、醫生是否同謀，鄧炳強指目前仍在調查中，暫不宜武斷下定論，強調警方會「大膽假設，小心求證」，如查明有違法行為，必定會執法。

主持人提到，部分車主可能因不想失去「無索償折扣」（NCB），遇到這類「意外」也不敢向保險公司提供資料。鄧炳強指，當局與保險業界開過會，對方明確表示，若車主最終獲證實無犯錯，不會被扣除NCB，因此希望大家先聯絡保險公司，為自己提供保障，免被騙徒有機可乘。

