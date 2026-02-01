天氣︱明日凍多日！天文台大幅調低預測 早上最低13度 新界多區跌至10度或以下
發佈時間：11:40 2026-02-01 HKT
天文台今日（1日）凌晨2時30分發出寒冷天氣警告，本港今早天氣寒冷，大部分地區氣溫降至12度左右。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸。天文台原先預測明日（2日）最低氣溫約為15度，其後再進一步下調至13度。
根據天文台九天天氣預報，明日氣溫預測已進一步下調。原先預計氣溫介乎15至20度，現已調低為13至19度。其中新界多區跌至10度或以下，打鼓嶺預測最低氣溫將降至約9度，而市區普遍亦只有11至12度左右。
天文台展望，未來兩三日早上仍然清涼。踏入「立春」，本周中後期氣溫逐步回升，周五（6日）預料介乎18至24度，部分時間有陽光。
天文台表示，一股東北季候風會在明日影響廣東沿岸，早上氣溫仍然較低，天色大致良好。隨著季候風被一股偏東氣流取代，本周中後期華南沿岸氣溫逐步回升，天氣漸轉潮濕。預料一股東北季候風會在周末影響華南，隨後一兩日該區天氣轉涼。
