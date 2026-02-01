Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣︱明日凍多日！天文台大幅調低預測 早上最低13度 新界多區跌至10度或以下

社會
更新時間：11:40 2026-02-01 HKT
發佈時間：11:40 2026-02-01 HKT

天文台今日（1日）凌晨2時30分發出寒冷天氣警告，本港今早天氣寒冷，大部分地區氣溫降至12度左右。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸。天文台原先預測明日（2日）最低氣溫約為15度，其後再進一步下調至13度。

天氣︱氣溫預測比上一報大幅調低

根據天文台九天天氣預報，明日氣溫預測已進一步下調。原先預計氣溫介乎15至20度，現已調低為13至19度。其中新界多區跌至10度或以下，打鼓嶺預測最低氣溫將降至約9度，而市區普遍亦只有11至12度左右。

天氣︱本周中後期氣溫逐步回升

天文台展望，未來兩三日早上仍然清涼。踏入「立春」，本周中後期氣溫逐步回升，周五（6日）預料介乎18至24度，部分時間有陽光。

天文台表示，一股東北季候風會在明日影響廣東沿岸，早上氣溫仍然較低，天色大致良好。隨著季候風被一股偏東氣流取代，本周中後期華南沿岸氣溫逐步回升，天氣漸轉潮濕。預料一股東北季候風會在周末影響華南，隨後一兩日該區天氣轉涼。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
18小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
撞車黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
22小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
2026-01-31 11:29 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
22小時前
四川瀘州花壇藏屍案，兇手改名整容潛逃28年終落網。
奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網
奇聞趣事
5小時前
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
6小時前
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
3小時前